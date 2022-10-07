Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что «самый худший мир» на территории бывш. УССР лучше продолжения военных действий. Об этом турецкий лидер заявил 6 октября в ходе выступления на саммите Европейского союза в Праге.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Заявление Эрдогана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что любые мирные договоренности с киевским режимом бессмысленны, так как мир будет использован Киевом для подготовки к новым военным действиям против России. Иные добавили, что решать это будет Россия, а не президент Турции. Мир с киевским режимом равнозначен поражению, подчеркнули другие участники обсуждения.

«Худой мир — лучше войны! Согласна! Но когда есть Зеленский и его кукловоды… То тут не может быть гарантий…» — написала Елена.

«Какой может быть мир? Эрдоган гладко стелет, сейчас остановить военные действия, да и ещё на этих линиях разграничения, и что?.. Мы через пару лет увидим вооружённые до зубов натовские войска, да и ещё ракеты под Харьковом, так что пусть пургу не несёт», — призвал Андрей.

«Турки реально хитрые, хотят и с Россией иметь дело, и [киевскому режиму] поставлять оружие…» — добавил I love gold.

«А не пошёл бы ты… Вместе с Матвиенко , Эрдоган», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Знаем мы этот плохой мир, их будут дальше готовить для борьбы с Россией», — пишет Nata H.

«Ага, чтобы НАТО дала оружие и укрепила [ВСУ]. РФ надо идти до конца, все игры кончились!» — призвал еще один участник обсуждения.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

«Был уже «мир» — Минские соглашения назывался… Не понимает Зеля мирных соглашений, его с его прихвостнями только уничтожать, иначе через 5-10 лет всё повторится», — отметила AlinaAN2022.

«У нас уже был плохой мир с [киевским режимом]. Только они его не соблюдали», — добавила Наталья.

«Надеюсь, наверху понимают, что фашисты воспользуются паузой для накопления оружия и подготовки новых нацбатов?..» — задался вопросом Роман З.

«Лучше для кого? Турция не уточняет. А то знаю, как он и нашим, и вашим», — пишет Константин Г.

«Минские соглашения — это и был на [территории б. УССР] тот самый худший мир. Только во время этого «мира» от бомб [ВСУ] гибли люди Донбасса и накачивали [киевский режим] западным оружием, и кстати «Байрактарами» тоже», — прокомментировала Lucie.

«Не ему решать! Заключение мирного договора с [киевским режимом] станет нашим поражением! Семьи погибших нам этого не простят!» — отметила Diah174.

«Слишком много стало Эрдогана. Пусть своей страной занимается», — призвала Татьяна.

«Пусть считает. Кто ему мешает? Решения принимаем мы. Надеюсь, никакого мира. Только полная победа!.. И да. Почему-то в 1945-м наши деды, освободив страну, не заключили мир. А добили фашиста в его норе. Так пусть будет и сейчас так. Победа будет за нами!» — написал VZ.

«Ага. Хитрый султан. Остановить военные действия, чтобы он завод открыл и «Байкатары» выпускал. И опять боевые действия. Весь мир меряет в деньгах…» — подытожила Ирэна ZOV.

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