Судя по огромному количеству пожеланий российскому президенту в день 70-летия, 7 октября 2022 года, Владимиру Путину предстоит прожить ещё несколько жизней и стать главой всего человечества. ИА REGNUM собрало наиболее характерные комментарии в соцсетях и телеграм-канале редакции, где опубликована статья главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова «Семь главных заслуг Владимира Путина перед Россией».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Пожелаю Владимиру Владимировичу долгих лет жизни, чтобы правильно, в интересах большинства граждан нашей страны доделать всё то, что он пока не доделал!» — напутствовал в своем телеграм-канале обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

«Любимый, лучший, величайший. Когда в 1999 году увидела его впервые, я ещё не имела права голосовать, но уже знала, что буду голосовать за этого человека всегда. За эти годы он не разочаровал ни разу. Отец нации — это действительно про него», — поделилась чувствами в телеграм-чате ИА Lessja.

«Поздравляю от всей души нашего любимого президента Путина Владимира Владимировича!!! Многая и благая лета Ему! Очень горжусь своим Президентом! Он лучший! Помогай ему, Господи. Дорожим нашим президентом и молимся за него! Он милость Божия для нас! Господи, благодарю тебя! Слава Богу за все!» — отозвалась Марина Хатунцева.

«С днем рождения, наш самый лучший президент!» — написала Надежда Малькова.

«С днём рождения, Владимир Владимирович, спасибо Вам за страну, за жизнь, за детей! Долгих, счастливых лет жизни!» — благодарит Тамара Терентьева.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Долгих лет вам, решительности и здоровья!» — пожелал Анатолий Пушков.

«Семья Комаровых из Симферополя поздравляет нашего Верховного! Долгие лета Вам Владимир Владимирович!» — напутствовал Андрей.

«Присоединяюсь к поздравлениям нашего президента. Здоровья ему на долгие годы и такой же силы воли, какую он проявлял все годы своего президентства», — написала Елена.

«Самый лучший президент! Дорогой наш, уважаемый, любимый! Не понять «соседям» нас… потому что их много лет обманывают! А нам повезло! С днем рождения, Владимир Владимирович! Долгие лета!» — отметила Анжелика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Дай Вам Господь здоровья на долгие годы! Благодарность Вашим родителям за такого сына, который столько делает для России! Светлая им память! Мы верим в Вас, уважаемый Владимир Владимирович! Успехов Вам во всех Ваших делах. Желаем скорейшей НАШЕЙ ПОБЕДЫ! С БОГОМ!» — написала Светлана Шарова.

«Поздравляю! С днём рождения, наш лидер, президент и просто хороший человек. Счастья, здоровья и долголетия!» — отметила Мария Снежная.

«ПОЗДРАВЛЯЮ! Как же я ЛЮБЛЮ нашего президента! Мудрый, сильный лидер, понимающий, добрый человек. ЧЕЛОВЕК СЛОВА, ЗА КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ ИДТИ. МЫ ВАМ ДОВЕРЯЕМ! БУДЬ СЧАСТЛИВ, НАШ ПРЕЗИДЕНТ!» — напутствовала Светлана Хохлова.

«Поздравляем от всей души нашего Владимира Владимировича с Днём Рождения! Мы его любим, верим в него и обнимаем в столь непростое время. У нас лучший в мире президент!» — отмечает Екатерина Елецкая.

«С днем рождения, президент! Здоровья, верных и честных соратников, успешного выполнения намеченных планов!» — написала Татьяна.

«С Днем Рождения! Самый лучший президент. Президент человечества» — считает Богдан.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 7 октября 2022 года отмечает 70-летие. Ранее главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров опубликовал статью, в которой перечислил семь главных заслуг российского лидера перед Россией. Главной заслугой он считает освобождение от колониальной диктатуры Запада, начатое в исторических манифестах в Мюнхене в 2007 году и в Москве в сентябре 2022 года.

«Запад ведёт против России свою прокси-войну на территории б. УССР. Её цель — уничтожение и расчленение России, геноцид нашего народа. Путин восстал против этой перспективы и поднял на это восстание Россию», — отметил Модест Колеров.

Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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