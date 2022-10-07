Сеть поздравила Владимира Путина с юбилеем: «Президент человечества»
Судя по огромному количеству пожеланий российскому президенту в день 70-летия, 7 октября 2022 года, Владимиру Путину предстоит прожить ещё несколько жизней и стать главой всего человечества. ИА REGNUM собрало наиболее характерные комментарии в соцсетях и телеграм-канале редакции, где опубликована статья главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова «Семь главных заслуг Владимира Путина перед Россией».
«Пожелаю Владимиру Владимировичу долгих лет жизни, чтобы правильно, в интересах большинства граждан нашей страны доделать всё то, что он пока не доделал!» — напутствовал в своем телеграм-канале обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
«Любимый, лучший, величайший. Когда в 1999 году увидела его впервые, я ещё не имела права голосовать, но уже знала, что буду голосовать за этого человека всегда. За эти годы он не разочаровал ни разу. Отец нации — это действительно про него», — поделилась чувствами в телеграм-чате ИА Lessja.
«Поздравляю от всей души нашего любимого президента Путина Владимира Владимировича!!! Многая и благая лета Ему! Очень горжусь своим Президентом! Он лучший! Помогай ему, Господи. Дорожим нашим президентом и молимся за него! Он милость Божия для нас! Господи, благодарю тебя! Слава Богу за все!» — отозвалась Марина Хатунцева.
«С днем рождения, наш самый лучший президент!» — написала Надежда Малькова.
«С днём рождения, Владимир Владимирович, спасибо Вам за страну, за жизнь, за детей! Долгих, счастливых лет жизни!» — благодарит Тамара Терентьева.
«С днем рождения, Владимир Владимирович! Долгих лет вам, решительности и здоровья!» — пожелал Анатолий Пушков.
«Семья Комаровых из Симферополя поздравляет нашего Верховного! Долгие лета Вам Владимир Владимирович!» — напутствовал Андрей.
«Присоединяюсь к поздравлениям нашего президента. Здоровья ему на долгие годы и такой же силы воли, какую он проявлял все годы своего президентства», — написала Елена.
«Самый лучший президент! Дорогой наш, уважаемый, любимый! Не понять «соседям» нас… потому что их много лет обманывают! А нам повезло! С днем рождения, Владимир Владимирович! Долгие лета!» — отметила Анжелика.
«Дай Вам Господь здоровья на долгие годы! Благодарность Вашим родителям за такого сына, который столько делает для России! Светлая им память! Мы верим в Вас, уважаемый Владимир Владимирович! Успехов Вам во всех Ваших делах. Желаем скорейшей НАШЕЙ ПОБЕДЫ! С БОГОМ!» — написала Светлана Шарова.
«Поздравляю! С днём рождения, наш лидер, президент и просто хороший человек. Счастья, здоровья и долголетия!» — отметила Мария Снежная.
«ПОЗДРАВЛЯЮ! Как же я ЛЮБЛЮ нашего президента! Мудрый, сильный лидер, понимающий, добрый человек. ЧЕЛОВЕК СЛОВА, ЗА КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ ИДТИ. МЫ ВАМ ДОВЕРЯЕМ! БУДЬ СЧАСТЛИВ, НАШ ПРЕЗИДЕНТ!» — напутствовала Светлана Хохлова.
«Поздравляем от всей души нашего Владимира Владимировича с Днём Рождения! Мы его любим, верим в него и обнимаем в столь непростое время. У нас лучший в мире президент!» — отмечает Екатерина Елецкая.
«С днем рождения, президент! Здоровья, верных и честных соратников, успешного выполнения намеченных планов!» — написала Татьяна.
«С Днем Рождения! Самый лучший президент. Президент человечества» — считает Богдан.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 7 октября 2022 года отмечает 70-летие. Ранее главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров опубликовал статью, в которой перечислил семь главных заслуг российского лидера перед Россией. Главной заслугой он считает освобождение от колониальной диктатуры Запада, начатое в исторических манифестах в Мюнхене в 2007 году и в Москве в сентябре 2022 года.
«Запад ведёт против России свою прокси-войну на территории б. УССР. Её цель — уничтожение и расчленение России, геноцид нашего народа. Путин восстал против этой перспективы и поднял на это восстание Россию», — отметил Модест Колеров.
Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.
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