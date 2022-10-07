О ядерной войне, которая угрожает миру впервые со времен Карибского кризиса, заявил американский президент Джо Байден.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен [президента США Джона] Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году», — отметил он в ходе выступления в Нью-Йорке.

Американский лидер обвинил в этом руководство Российской Федерации, добавив, что российский президент Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, «не шутит».

Заявление Байдена обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что российский лидер не угрожал никому ядерным оружием, а говорил о защите России в случае угрозы. Иные также добавили, что США хотят переложить на Россию ответственность за угрозу ядерной войны.

«Путин про то, что Россия нанесёт ядерный удар, не говорил. Наоборот, мы это слышим с 2019 года от Британии и США. Он еще сказал: «А нам нужен этот мир без России?». Так это в ответ на их риторику. Или они не слышат, что говорят?» — не понимает Дмитрий П.

«Это он про клоуна? Тот прям хочет применить ядерное», — добавила Ekaterina, под клоуном подразумевая Зеленского.

«Путин не угрожал, о отвечал на угрозы!» — подчеркнул «Привет».

«Старый сатанист, а кто создаёт эту угрозу всему миру, а потом переводит стрелки на других?.. Старый чёрт понимает, что ему недолго коптить осталось, поэтому ему всё равно, будет ядерная война или нет», — не выдержала Мила.

«Забыл уточнить, что это США развивают этот путь», — прокомментировал Андрей Д.

«Так ты сам же, гад старый, до такой ситуации и довёл, накачивая бесконечно оружием весь мир», — добавила Наида М.

U.S. National Archives Джо Байден

«Наглосаксы — мастера лукавства, хорошие ученики отца лжи. Этот дед сказал вроде бы правду (о возможности применения оружия массового поражения), но умолчал о том, кто намерен бы был это сделать. Для усиления эффекта он упомянул, что президент России не шутит (и это точно, правда), говоря о существующих опасностях. Хотя наш президент именно предостерегал наглосаксов от безумных шагов. Поставив рядом эти две вроде правды, но вырванные из контекста и недоговоренные, дед провоцирует обывателя, не склонного к анализу (а таких большинство, особенно там), к ложным выводам о том, кто тут злодей…» — заметил Андрей В.

«Может, пора уже самим научиться поднимать истерию на мировых площадках, обвиняя США?..» — задался вопросом Dmitriy F.

«Какие могут быть шутки? Если угрозы уничтожения России сыплются из ЕС, США и НАТО? Шутки давно кончились», — отреагировал Vladimir G.

«Не слышал, чтобы Путин говорил об ударах ядерным оружием, только про доктрину…» — добавил один из участников обсуждения.

«Всё это Байден перед выборами в Конгресс нагнетает. Потом будет так — перед выборами типа урегулирует проблему и заявит: я спас мир от ядерной войны. Старый общипанный голубь мира», — с юмором подытожил Олег К.