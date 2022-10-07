То, что происходило в Праге на полях первого неформального саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в формате контактов президентов Франции, Турции и Азербайджана Эммануэля Макрона, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Европейского совета Шарля Мишеля, можно считать таким политическим спектаклем, в котором почти каждое действие может восприниматься как отдельное событие. Дело в том, что Макрону удалось зазвать на площадку специально созданной новой структуры — ЕПС, которая, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, «должна помочь в формировании нового порядка на континенте, но без России», лидеров Азербайджана, Армении и Турции, имеющих устойчивые стратегические и даже союзнические отношении с Россией.

Сайт премьер-министра Армении Встреча на четверых: Мишель, Пашинян, Макрон и Алиев

Для Макрона это было важно, так как он предпринимал шаги символического уровня, без какого-либо намерения привести 44 участника саммита ЕПС к какому-либо конкретному решению. Это первое. Второе: он вписывал в широкий антироссийский политический контекст конкретные локальные задачи, которые в ином варианте если бы и нашли решения, то далеко не сразу. Нам представляется, что в этом заключается главная фабула пражского спектакля. Если выстраивать общий событийный ряд, то он таков. В Праге состоялась первая личная встреча Пашиняна с Эрдоганом. Помимо этого, прошли четырехсторонние переговоры с участием Пашиняна, Алиева, Макрона и Мишеля. Но это «предтеча», завязка новых сюжетов. Главы Турции и Армении договорились продолжать контакты, а конкретные проблемы по нормализации отношений поручили решать своим спецпредставителям и главам внешнеполитических ведомств. Алиев после переговоров с Мишелем сообщил, что очередная встреча между ним, председателем Евросовета и Пашиняном состоится в ноябре в Брюсселе, Баку «поддерживает этот формат переговоров».

Это развитие спектакля. Его кульминация, поворотный момент в другом. Алиев в Праге заявил, что в скором времени министры иностранных дел двух стран встретятся во второй раз, чтобы вслед за этим рабочие группы двух стран занялись подготовкой текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Судя по всему, происходить это будет при патронаже Мишеля, которому, по словам Алиева, «отводится особая роль в переговорном процессе». По некоторым сведениям, азербайджанская сторона уже подготовила «болванку» такого документа, но, как говорит Алиев, «работа продвигается с трудом». В этой связи глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что «пять принципов Азербайджана не отражают повестку в полной мере», и что «идут обсуждения относительно создания международного механизма для диалога между Степанакертом и Баку». Азербайджан об этом пока молчит. Это первое смещение намечаемой реальности в сторону предполагаемой интриги через обозначение новых событий.

Суть второго том, что накануне пражского саммита официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о перспективах подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Брюсселя, заявила, что «Россия выступает против геополитических интриг, способных привести к опасному срыву ситуации». По ее же словам, «западные подходы к мирному соглашению не вполне сбалансированы, а некоторых западных посредников и вовсе невозможно называть посредниками мира», но, принимая во внимание высокую чувствительность тематики договора», Смоленская площадь не считает «целесообразным публично комментировать детали ведущихся переговоров». То есть, выходит, что Баку и Ереван наряду с брюссельской площадкой ведут игру и на московском плацдарме.

Сайт президента Азербайджана Встреча в Праге

Политика Азербайджана понятна. Умело использовав во второй карабахской войне российский и турецкий ресурсы, Алиев стремится разыграть такую же партию и на европейском направлении, опираясь на актуализировавшийся энергетический потенциал. Не ясно, что в итоге получает Армения, меняя свой внешнеполитический вектор и прежний расклад сил в регионе в ситуации, когда мирное соглашение 9 ноября 2020 года было подписано при посредничестве России, а не Франции или ЕС. Но делать сегодня какие-либо прогнозы не представляется возможным. Тем более что на публичном уровне армянской стороне пока не удается расширить узкую исключительно азербайджанскую повестку, перевести ее на всех площадках из треугольника (Баку — Ереван — Брюссель) в многоугольник (плюс Москва и, может быть, даже Тегеран).

Говоря иначе, Пашинян по тактическим соображениям рассчитывает на получение поддержки со стороны Макрона. Некоторые армянские издания утверждают, что по запросу Армении ожидается прибытие наблюдательной миссии Франции на азербайджано-армянскую границу. Но это путь к миру или к потенциальной конфронтации? Дипломатическая активность часто принимает разнообразную направленность: может носить конструктивный характер, ориентированный на созидание, а может быть и деструктивной, нацеленной на дестабилизацию системы и даже ее разрушение. Одним словом, политический спектакль, разыгрываемый Азербайджаном и Арменией, продолжается. Впереди еще немало новых острых политических сюжетов.