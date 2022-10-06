О готовности сесть за стол переговоров с представителями киевского режима заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе саммита спикеров парламентов G20 в Индонезии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской двадцатки, сядем за стол переговоров, парламент России и [законодательный орган киевского режима]. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости», — заявила она.

Заявление Матвиенко обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения негативно отреагировали на слова спикер Совета Федерации. Иные добавили, что Россия всегда должна предлагать переговоры.

«С кем? С нацистами?» — задался вопросом Лад Юр.

«С кем там разговаривать? Там марионетки тупые напрочь. Швондеры и Шариковы…» — добавил «А».

"Переговоры возможны после полной капитуляции [киевского режима] и проведения референдума на большей части бывшей [УССР], кроме западной, бандеровской, части», — отметил Alex.

«Да это так, троллинг 80 уровня. [Киевский режим] за стол не сядет, им американцы не разрешают. А мы предлагаем. Они отказываются», — отреагировала Елена.

«Всегда надо предлагать переговоры. Чтоб потом апеллировать [к тому], что они отказались», — подчеркнул Serg.

«Весь мир воспримет это как слабость и признание своего поражения. Поди потом объясняй всему миру, что это очередной «хитрый ход», — возразил Dixiandr.

«Погибшие нам не простят», — написал 7p0l9.

«Это политические шаги. В любой момент можно поднять протоколы заявлений и сказать: Россия призывала к переговорам 58 раз, в то самое время со стороны [киевского режима] звучали призывы к ядерным атакам, к геноциду… и т.д.», — пишет vidal gusei.

«Она знает, что на её призыв никто не откликнется. Поэтому и изображает вежливость», — добавила Olga.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

«Все верно. Чёткое сообщение. Россия не агрессор. Потому именно она и предлагает…» — поддержала Natalya V.

«Т. е. опыта предыдущих «переговоров» недостаточно?» — не понимает Natalya.

«Зеле нужна кровь! Он выполняет приказ! Ему народ не нужен, родители в Израиле, жена с детьми в Великобритании, ему нобелевская премия светит, деньги рекой к нему, зачем ему мир?» — подытожила Marina.