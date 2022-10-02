Американский ведущий Fox New Такер Карлсон уличил правительство США во лжи по поводу диверсии на газопроводе «Северный поток», а также осудил Белый дом за то, что он пытается приравнять к русской пропаганде все вопросы о причастности Вашингтона к диверсии.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Так, представитель пентагона Джон Кирби заявил, что любой, кто «воображает», что администрация президента США Джо Байдена каким-либо образом причастна к этой диверсии, является инструментом пропаганды президента России Владимира Путина.

«Соединенные Штаты не имеют к этому [диверсии] никакого отношения. Это просто российская пропаганда и дезинформация. Теперь мы знаем, что это был акт саботажа, но сейчас идет расследование. Я не думаю, что мы станем выяснять, кто несет ответственность за это. Мы позволим следователям разобраться самостоятельно, но очевидно, что это был акт саботажа», — заявил Кирби.

Но тогда почему американцы все-таки продолжают подозревать Белый дом? Задает вопрос Карлсон.

Они точно не увидели это на телеканале Russia Today, который в Штатах был снят с эфира. Они не могли услышать этого от Путина или кого-либо из его министров. В американском Google едва ли можно найти что-либо от российского правительства, а любая книга, симпатизирующая Путину, давно была запрещена на Amazon. Любая информация, отражающая современную российскую точку зрения, подчеркивает Карлсон, подвергается в США цензуре, ведь «это свободная страна, борющаяся за демократию». Страна, в которой вы не можете читать то, что хотите, или думать то, что хотите. В противном случае вас объявляют рупором пропаганды.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией. Причем некоторые указали, что на вину Белого дома указывает как раз то, что он начал списывать все факты на «русскую пропаганду».

«Байден сказал, что остановит газопровод «Северный поток». И он остановил», — считает manifoldwitnesscowboyup.

«Проблема в том, что никто не доверяет этому правительству», — подчеркивает wethepeople1011.

«Или любому из основных СМИ», — отвечает generalgeorgewetrust.

«Они любят использовать термин «российская дезинформация» всякий раз, когда хотят что-то скрыть. Вспомните ноутбук Хантера Байдена, это была «российская дезинформация», пока не выплыла правда. Верный признак того, что кто-то слишком близко подобрался к истине, это когда кто-то из правительства или СМИ называет это российской дезинформацией», — указывает trueconservative!!!

«Ни одного доказательства, что это сделал Путин, но Путин это сделал. Есть видео, где Байден говорит, что он это сделает, но Байден этого не сделал. Левые уже давно верят в то, что мир таков, каким они хотят его видеть», — осуждает 94jimmy394.

«В феврале Большой Джо провозгласил, что уничтожит «Северный поток»!» — напоминает CMAG🇺🇸.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Я никогда не слышал, чтобы представители режима Байдена говорили что-то правдивое. Я никогда не видел, чтобы они делали что-то разумное или полезное от имени граждан США, которым они должны служить», — негодует shilohcomes.

«Байден уже создал новое правительственное агентство США. Под названием «Совет по управлению дезинформацией». Это будет похоже на «Министерство правды» Джорджа Оруэлла в «1984», — пишет farmerjoe859.

«Наше правительство лгало нам так много раз, особенно по поводу России в последние годы, что в настоящее время я придерживаюсь мнения, что Байден знал и приложил руку к саботажу этого трубопровода. И если это правда, то это означает, что Америка сделала первый выстрел в предстоящей войне с Россией», — предупреждает Rk54 058.

«Россия не атаковала свой собственный трубопровод», — комментирует hogart_hojewitson3.

«Конечно, США сделали это либо напрямую, либо по доверенности. Мы буквально сказали Зеленскому не вести переговоры. Почему? Потому что теперь мы продаем оружие Киеву, имеем доступ к европейскому рынку природного газа и шанс на смену режима в России. Побочный ущерб? Тысячи погибших и возможность ядерного конфликта», — рассуждает mariokart2021.

Напомним, что ранее американский полковник в отставке, экс-старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что атаку на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли осуществить США, либо Великобритания.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Макгрегор пояснил, что трубы газопровода необычайно прочные и находятся в специальном бетонном «кожухе», поэтому для их повреждения нужны сотни килограмм тротила.

Полковник указал, что обвинения в адрес России абсурдны, поскольку именно «Северный поток» приносит в бюджет России высокие доходы от продажи энергоресурсов. Германия же заинтересована в получении газа из России, поэтому разрушать газопровод ей невыгодно.