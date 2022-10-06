Повышение цен в Белоруссии на местные товары выглядит странно на фоне недавних заверений президента Белоруссии Александра Лукашенко о сборе рекордного урожая, а также обещания премьер-министра страны снизить в связи с этим цены на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября рассказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Эльвира Мирсалимова «Цены ощутимо поднимаются. Это подтвердит любая домохозяйка. И даже если рост цен импортных товаров можно оправдать санкциями, то почему приходится принимать меры для сдерживания цен на местную продукцию нового урожая? Ведь цены на российские энергоресурсы, определяющие сельскохозяйственные затраты, не менялись. В январе текущего года белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало список товаров, на которые будет предоставляться скидка для социально уязвимых категорий граждан в определенных магазинах. То есть определило социально значимые товары. Тогда же белорусское правительство пыталось отрегулировать потолки цен на картофель, капусту, свеклу, морковь, лук — так называемый борщевой набор. И вот спустя девять месяцев президент заявляет о «недопустимости деления продуктов на социально значимые и не значимые», в ручном режиме заблокировав цены».

По мнению политика, только предоставление Россией очередного кредита Белоруссии реально позволит на какое-то время удержать ситуацию с ценами под контролем.

Политолог Олег Ковалёнок полагает, что слишком рьяное исполнение распоряжения президента Белоруссии о недопустимости роста цен может навредить как простым гражданам, так и руководству республики.

Олег Ковалёнок «Цены на белорусские продукты, конечно, можно заморозить, это не проблема, однако такие «игры» с импортными товарами приведут к тому, что они просто исчезнут с белорусского рынка. Готово население Белоруссии к такому радикальному «импортозамещению»? Я очень сомневаюсь. Все мы помним выражение Лукашенко «иногда не до законов», но когда речь идёт о законах рынка, то ими пренебрегать крайне рискованно. Можно вызвать такой социальный взрыв, по сравнению с которым протесты против «сфальсифицированных выборов» покажутся цветочками».

Политолог также обратил внимание на «спорность» решения Лукашенко с точки зрения соблюдения обязательств Белоруссии в рамках Союзного государства. «Договорённости России и Белоруссии предполагают гармонизацию в сфере ценообразования, в связи с этим возникает вопрос, а согласовало ли с Москвой белорусское руководство столь радикальный шаг?» — задался вопросом Ковалёнок.

President.gov.by Александр Лукашенко

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября распорядился ввести запрет на повышение цен в стране с 6 октября. При этом он предостерег от того, чтобы перерасчёты о повышении проходили задним числом.