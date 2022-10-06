Ручное регулирование цен может привести Белоруссию к социальному взрыву
Повышение цен в Белоруссии на местные товары выглядит странно на фоне недавних заверений президента Белоруссии Александра Лукашенко о сборе рекордного урожая, а также обещания премьер-министра страны снизить в связи с этим цены на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября рассказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.
По мнению политика, только предоставление Россией очередного кредита Белоруссии реально позволит на какое-то время удержать ситуацию с ценами под контролем.
Политолог Олег Ковалёнок полагает, что слишком рьяное исполнение распоряжения президента Белоруссии о недопустимости роста цен может навредить как простым гражданам, так и руководству республики.
Политолог также обратил внимание на «спорность» решения Лукашенко с точки зрения соблюдения обязательств Белоруссии в рамках Союзного государства. «Договорённости России и Белоруссии предполагают гармонизацию в сфере ценообразования, в связи с этим возникает вопрос, а согласовало ли с Москвой белорусское руководство столь радикальный шаг?» — задался вопросом Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября распорядился ввести запрет на повышение цен в стране с 6 октября. При этом он предостерег от того, чтобы перерасчёты о повышении проходили задним числом.