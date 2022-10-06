Президент США Джо Байден, которому с трудом даются публичные выступления, начал выражать открытое недовольство по поводу того, что пресса Белого дома часто выкрикивает вопросы в его адрес.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ США

Во время недавнего выступления, когда пресса начала выкрикивала вопросы, Байден обвинил журналистов в том, что они якобы «единственные представители прессы в мире, которые так поступают».

В ответ на обвинения президента многие представители СМИ напомнили, что журналисты в Белом доме еще со времен экс-президента Рональда Рейгана известны тем, что выкрикивают острые вопросы в адрес правительства.

«Я никогда не слышал, чтобы Рональд Рейган сетовал: «Ах, бедный я, что Сэм Дональдсон постоянно выкрикивает вопросы в мой адрес». Такая манера репортеров стала их характерной чертой с начала эры телевидения», — вспомнил бывший спичрайтер экс-президента Джорджа Буша Марк Тиссен.

«Американский пресс-корпус выкрикивает вопросы президенту, потому что мы, вообще-то, свободная страна. Настораживает, что президент Соединенных Штатов жалуется на это и требует, чтобы журналисты боялись его как некоего деспота», — продолжил Тиссен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Конституция разрешает свободу прессы, потому что она должна сообщать гражданам о том, что замышляет наше правительство. Пресса — это основа нашей свободы. Хотя в последние несколько лет я не думаю, что они помогают нам оставаться свободными. Вместо этого они лгут и поливают нас грязью, чтобы поддержать демократическую партию», — жалуется BigJohnD.

«Жаль, что у нас больше нет «прессы». Журналистика, пресса и новости мертвы. Хотелось бы, чтобы это не было правдой, но это так. У нас есть только ангажированные СМИ», — переживает tb319.

«Называйте это так, как оно есть. Это больше не свободная пресса или свободные СМИ. Это государственные СМИ, которыми владеет и управляет Демократическая партия!!!» — восклицает AmericaTheBeautiful621.

«Помните, когда Трамп приходил на пресс-конференции без предупреждения, его забрасывали вопросами в течение часа, и он не пропустил ни одного удара. Представьте себе Байдена, пытающегося сделать это, он не продержался бы и двух минут», — считает LHS72.

«За одну пресс-конференцию Трамп ответил на большее количество вопросов репортеров, чем Джо за все время своего пребывания на посту», — вспоминает usthunder.

«Если бы Байден отвечал на вопросы СМИ, Белому дому пришлось бы «все уточнять» на следующий день. Кто-нибудь может вспомнить, когда в последний раз Байден встречался с представителями СМИ и действительно отвечал на вопросы без заготовленных шпаргалок?» — спрашивает maddoogg.

«На самом деле, если бы он ответил на вопрос, велика вероятность того, что на следующий день Белому дому пришлось бы уточнять или брать его слова обратно! Он не может говорить без телесуфлера. Если вы посмотрите на него, когда он читает, его лицо и тело не двигаются, только рот. Ужасно, и мир смеется», — отвечает pleasestoptheinsanity.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Репортеры все еще находятся в кармане у Байдена, выступают от его имени и отказываются освещать истории, которые должны быть освещены. Не забывайте, что СМИ делали и продолжают делать все в интересах Демократической партии», — убежден ash714.

«Уже несколько лет ясно, что демократы не верят в конституционные права», — комментирует snorkelbob.

«Ошеломленный и растерянный, Джо не понимает, когда репортеры хотят задать ему вопросы, тем более что у них не так часто появляется возможность сделать это, потому что он прячется и убегает от них», — критикует demsareholdingmeprisoner.

Напомним, что Байден не впервые неуважительно относится к прессе, которая требовала его внимания. 22 сентября на встрече в Нью-Йорке с президентом Филиппин Бонгбонгом Маркосом президент США заявил, что «не стал бы отвечать» на выкрикиваемые журналистами вопросы.