Требования польской стороны выплатить репарации за потери в период Второй мировой войны, адресованные Варшавой Российской Федерации, являются неадекватными политическими фантазиями. Соответствующее заявление, как сообщает РИА Новости, сделал директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел Олег Тяпкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша

По словам Тяпкина, польская сторона, как правило, обращается к «историческому ревизионизму», пытаясь решить внутренние проблемы страны, а требования репараций от России, добавил он, «вопиюще аморальные».

Российский представитель также отметил, что если бы Советский Союза не победил бы нацистскую Германию, то не было бы Польши как государства, «а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев».

Заявление директора третьего европейского департамента Министерства иностранных дел обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения также сочли претензии польской стороны, адресованные России, возмутительными. Иные считают, что России стоит выдвинуть Польше встречную претензию, потребовав компенсацию за освобождение Польши, а также за то, что Советский Союза отстраивал Польшу после войны.

«Борзота и наглость поляков просто зашкаливает! Вот уж точно назвали Польшу гиеной! В самую точку!» — написала Ольга М.

«Когда же бывшие страны Советского Союза выставят Европе счёт?» — задумалась Anastasia A.

«Ну пора поднимать архивы… Сколько Польша должна вернуть России за послевоенное восстановление… Польши? И за практически бесплатные ресурсы. Они очень любят пересматривать контракты. Пора и наши дела по помощи пересмотреть. Пусть… народ платит…» — призвал звездный воин.

«Пора востребовать за всех погибших наших мужчин во спасение польской земли, они даже просто не умеют это ценить», — отметила Людиила.

«Надо им счет выставить», — призвал Вячеслав Г.

«Пусть спасибо скажут, что их спасли от геноцида», — добавил Stanisław K.

«Заработать совсем не вариант. Надо у кого-нибудь отшакалить», — с сарказмом отреагировал Евгений Б.

«Явно они там все «что-то» употребляют…» — комментирует Larissa C.

«Совсем рехнулись. Деньги и ничего святого. Шакалы», — не выдержала Лидия М.

«Они ещё должны России за освобождение», — пишет Антон Ж.

«Пусть поляки побывают в немецких концлагерях на своей территории… и увидят ожидавшее их будущее. Им надо не счёт к России предъявлять, а на колени становиться и благодарить за то, что живы», — добавила Светлана Х.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Территория лагеря Аушвиц

«С [представителями киевского режима] подружились, стали такими же попрошайками», — отметила Diah174.

«Репарации выплачивает государство-агрессор государству-победителю. Что-то я не помню, чтобы СССР нападал на Польшу, а она при этом выиграла. Видимо, у них такие же знатоки истории, как и на [территории бывш. УССР]», — отметил один из участников обсуждения.

«Ну надо же как-то поддерживать миф про экономическое польское чудо», — иронизирует Наталья, пытаясь пояснить поступок польской стороны.

«Жаль советских солдат, погибших за освобождение Польши. Неблагодарная страна, которую нужно было просто убрать с карты, не уничтожив, а раздав территорию другим странам», — считает один из участников обсуждения.

«Выдвигаем ответные претензии за «Смутное время» и счёт за восстановление после Второй мировой», — с сарказмом подытожил Дмитрий П.