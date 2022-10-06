Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о готовности российских парламентариев к переговорам с киевским режимом стало поводом для реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Матвиенко призвала сесть за стол переговоров парламент Российской Федерации и парламент киевского неонацистского режима, чтобы попытаться «понять друг друга, найти договорённости». Такое внезапное заявление не могло остаться без внимания интернет-сообщества.

«Это что, попытка сотрудничества с врагом? Как такое понимать вообще?» — спрашивает Никита К.

Многие пользователи оказались шокированы попыткой спикера Совфеда «найти договорённости» с отмороженными нацистами, которые захватывают российские территории, пытают и убивают наших граждан.

«Есть в России партия войны, есть, конечно же, и партия мира, но мы видим, как стремительно свои позиции захватывает партия предательства», — указывает Нина В.

Некоторые комментаторы выразили надежду, что в своём заявлении Матвиенко просто забыла упомянуть, что переговоры двух парламентов будут вестись на тему капитуляции киевского неонацистского режима.

«Слова Матвиенко о переговорах означают только капитуляцию Киева. Переговоры могут быть просто о том, как и когда нацисты сложат оружие и передадут власть России», — считает Бурые М.

«Переговоры с террористами невозможны, пока они не уйдут с русских земель», — указывает Viktor M.

Часть людей полагает, что с киевскими нацистами никаких переговоров быть не может, поскольку они проводят террористическую политику. Более того, остаётся невыясненным, зачем России вообще вести переговоры с этими людоедами, если целью российской спецоперации является полная и безоговорочная капитуляция киевского режима, а также денацификация и демилитаризация этого террористического образования.

«Переговоров просит тот, кто явно проигрывает. Разве Матвиенко считает, что России нужны переговоры с нацистами? Она не верит в нашу победу?» — интересуется Пётр К.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко

Ряд пользователей указывает на то, что со стороны Матвиенко явным образом чувствуется неуверенность в успехе специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

«Позорище! И это наша власть! Унижаются перед нацистами, выпрашивая переговоры! Так мы пришли денацифицировать киевский режим или же договорнячок предлагаем? Эти «слуги народа» никогда не поймут, почему мы гордимся Сталиным и советским командованием», — отметил Сергей М.

«Переговоры — вещь хорошая, но только вот с кем и о чём? И если всё-таки договоримся и они покинут наши новые области, то как быть с нацистами на остальной части [территории бывш. УССР]? Они ведь никуда не денутся. Или Матвиенко уже согласна с ними бок о бок жить? И они так же будут стремиться в НАТО. Прояснили бы нам этот момент», — написал Святослав С.

Нашлись и те, кто считает, что Матвиенко просто перехватила переговорную инициативу из рук российского президента Владимира Путина, поскольку главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российским первым лицом.

«А почему именно Матвиенко о переговорах заговорила?» — спрашивает Геннадий К.

«Судя по всему, попытки Путина найти путь для переговоров с Зеленским обернулись провалом, поскольку наркоман запрети вести переговоры с Путиным. Теперь будут пытаться через парламент помириться с нацистами. Боже мой, какой позор», — пишет Василий Т.

Напомним, 6 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на встрече спикеров парламентов G20 о готовности российских парламентариев к переговорам с киевским режимом.