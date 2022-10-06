Восьмой пакет антироссийских санкций, утверждённый Евросоюзом, который включает в себя установление потолка цен на нефть из России, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Похоже, без российских ресурсов Европа способна только пакеты производить», — шутит Дино Б.

Многие пользователи удивлены, что Европейский союз так стремительно производит свои санкционные пакеты, что мы не успеваем отследить, какие новые ограничения Россию коснулись.

«Мы ещё первые семь томов не дочитали», — отметила Галина М.

«Прекрасно. Сложим этот пакет в основной пакет с пакетами и будем смотреть за тем, как Евросоюз потом свои же санкции и будет обходить», — написал Генрих Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что санкции против России — это сигнал о том, что наша страна движется в правильном направлении.

«Санкции против нашей страны продолжаются — значит, мы всё правильно делаем», — считает Евгений К.

«Это значит, что Россия в перспективе станет ещё больше. Спасибо!» — обращается Аюбджон Н.

Часть людей убеждена, что восьмой по счёту пакет санкций ударит только по Евросоюзу и не заденет всерьёз Россию, пройдя по касательной.

«Кому только хуже от этого, России или ЕС? Россия эти санкции на одном месте вертит уже больше полугода, а вот в ЕС уже волнения начинаются. Что будет к зиме, одному только Богу известно. Пусть дальше пляшут под дудку Байдена», — пишет Саровский Б.

«Так после седьмого пакета они перестали мыться и понизили себе температуру до 19 градусов. Теперь что? Будут своим гражданам выписывать штрафы за посещение туалета чаще, чем два раза в день, и тем, кто смотрит телевизор дольше 15 минут?» — спрашивает Алексей Б.

Отдельные граждане уверены, что кому надо, тот в любом случае найдёт лазейку, чтобы обойти ограничения, выставленные Европейским союзом.

«За полгода уже обе стороны приспособились эти санкции обходить. Это касается даже сталелитейной продукции», — написала Любовь Ф.

Александр Погожев ИА REGNUM Расплавленный металл

«Нас уже не удивить санкциями. Да и стоит признать, что мало кто в России чувствует последствия их введения. Если Европейский союз не прекратит прыгать под дудку Америки, то не только зима будет тяжёлой для них, но и все последующие сезоны», — предупреждает Артур А.

Ряд пользователей указывает на то, что за предыдущие семь пакетов санкций Евросоюз сумел выкопать для себя глубокую яму, а вот восьмым, который станет, очевидно, для него последним, он в одночасье себя закопает.

«Судя по всему, нам пора попрощаться с Евросоюзом, поскольку уже в следующем году от него мало что останется. Ему грозит скорый конец. Будет отдельно Франция, будет отдельно Германия и много других европейских стран, которые на протяжении будущих десятилетий будут друг друга грызть, как это было во времена феодальной Европы», — предрекает Геннадий О.

Напомним, 6 октября Европейская комиссия сообщила о том, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против Российской Федерации, включающий в себя установление потолка цен на нефть из России.