Заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что Европе удастся пережить наступающую зиму благодаря существующим запасам газа, однако в 2023 году возникнут серьёзные проблемы, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Замерзший

Бироль уверяет, что грядущую зиму Европа сумеет пройти без существенных последствий, поскольку хранилища газа заполнены примерно на 90 процентов, но только в том случае, если не случится каких-нибудь политических или технических «сюрпризов». Тем не менее прогноз показывает, что уже к февралю 2023 года ситуация резко ухудшится, когда истощённые хранилища придётся заполнять снова.

«ЕвроЗОНА — всё в названии, сейчас научатся варежки шить и нарты делать», — шутит Батыр Ш.

Многие пользователи не были удивлены столь негативному прогнозу со стороны энергетического агентства. Граждане убеждены, что антироссийские санкции и тотальная русофобия на Западе не могли не привести Европу в этот энергетический тупик.

«Да ладно! Кто бы мог подумать! А летом так было тепло, и говорили, мол, не нужен русский газ!» — отметил Гриша И.

«Да вообще неудивительно. Лидеры европейских стран в своей русофобии забили на благополучие собственного народа и совсем, видимо, не подумали о том, как люди должны будут пережить зиму, которая, как обещают, будет холоднее, чем в предыдущие годы», — пишет Матвей Ш.

«Жалко европейцев, не все, наверное, доживут до потепления, если не образумятся», — поделился своим мнением Анатолий С.

«У них не только тяжёлая зима ожидается, но и тяжёлая жизнь получается. Вот они со своими санкциями себе проблем насоздавали!» — написал Аркадий М.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

Некоторые комментаторы отмечают, что в положении европейцев есть лишь вина самих европейцев, в то время как Российская Федерация не прекращала попыток вразумить своих западных соседей.

«Европа сама решила привести себя к этому, надо было изначально думать головой», — пишет Савва М.

«Не понимаю, чем думали главы Евросоюза, когда мы неоднократно акцентировали на этом внимание и предостерегали их», — удивляется Давид Н.

«Россия давно им уже прогноз такой поставила, они сами виноваты. И не нужно сейчас делать во всём виноватой Россию», — призывает Денис Б.

Часть людей убеждена, что, несмотря на то, что Россия не является автором тяжёлого положения Евросоюза, всё равно во всех бедах западного мира виноватой будет назначена Москва.

«Свои проблемы они привыкли на нас спихивать: продовольствия нет, газа нет. И всё Россия у них виновата. Сами себе устроили этот ад, ну вот и пусть как-то теперь выживают. Нас уже ничего там не волнует», — подметил Тимофей М.

«Эта новость должна вызывать злорадство у нас? Да всем начхать на то, что в Европе этой будет. Сами заслужили то, что имеют», — считает Роман В.

Напомним, 6 октября глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил журналистам о том, что Европе удастся пережить наступающую зиму благодаря существующим запасам газа, однако в 2023 году возникнут серьёзные проблемы.