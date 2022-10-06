Уникальный в очередной раз случай — «когда хотели хуже, а получилось лучше» — произошел с США. Доходы России от продажи нефти не снизятся, как того хотелось президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену. Пока одни эксперты размышляли, насколько введение потолка стоимости при закупках российской нефти отразится на её цене. И большинство сходилось во мнении, что нефть таким образом вряд ли подешевеет. Тем более что санкции заведомо оказались с прорехой, точнее традиционно с подтекстом двойных стандартов. Мол, нарушители-закупщики нефти вторичным санкциям подвергаться не будут, главное, чтобы в конечную точку такие поставки приходили в оговоренных пределах цен.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Примерно такой вывод следует из слов директора OFAC Андреа Гакки, которая, как сообщал РБК, сказала на вебинаре в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS), что минфин США ждет, что американские провайдеры услуг (по транспортировке, перевалке, страхованию, торговому финансированию и т.д.) будут участвовать только в сделках, соответствующих ценовому потолку, но наказывать провайдеров за пределами юрисдикции США не планируется.

«Мы не формулируем это с точки зрения вторичных санкций за противоречащие предельным ценам сделки вне американской юрисдикции», — заявила Гакки, добавив, что и другие страны G7 выйдут с соответствующим регулированием, запрещающим своим провайдерам оказывать услуги для закупок российской нефти по ценам выше предельной.

Другие эксперты в это же время обсуждали проблему под иным углом, рассуждая, что если ОПЕК+ сократит добычу нефти более чем на 1 миллион баррелей в день, то это может повлечь рост цены до 100 долларов за баррель. Эксперт по сырой нефти на Ближнем Востоке в Argus Media Надер Итаим предполагал за несколько дней до встречи альянса 23 нефтедобывающих стран, в который входит и Россия, что объединение может сократить объемы добычи от 0,5 млн до 1 млн баррелей в день, но позже заявил изданию Insider, что речь может идти о снижении добычи более чем на 1 млн баррелей в день.

Bashneft.ru Добыча нефти

В свою очередь, другой источник издания — аналитик по энергетике в Kpler Виктор Катона сказал изданию, что это может вызвать рост цены до 100 долларов за баррель, что выше текущих уровней около 87 долларов за баррель. В начале российской специальной военной операции, напомнило издание, цены на нефть были около 125 долларов за баррель. Иными словами, планы Байдена по сокращению нефтяных доходов России и снижению цен на топливо в США на фоне предстоящих в штатах выборов президента потерпели фиаско. Верхнему потолку цен «коллективного Байдена» ОПЕК+ по сути противопоставил нижний потолок стоимости нефти.

Но и на этом неприятности Байдена не заканчиваются. Эксперты прогнозируют, как пишет Insider, что сокращение поставок на нефтяной рынок, которое может повлечь рост цен на нефть, может привести к повышению цен на американский газ. Сейчас, как сообщает издание со ссылкой на источники Bloomberg, между чиновниками Белого дома и представителями нефтяной промышленности идут жаркие споры по поводу целесообразности возможного введения ограничения цен на газ. Речь идет о возможности введения запрета на экспорт из США дизельного топлива и других продуктов переработки нефти, а также газа.

Как сообщается, Белый дом попросил министерство энергетики изучить вопрос последствий введения запрета. Сдерживание цен на топливо в США является особенно актуальным для администрации Байдена, поскольку до промежуточных выборов в США 8 ноября осталось всего пять недель. При этом цены на газ в США в июне, пишет издание, на фоне роста цен на нефть достигли рекордно высокого уровня, превысив 5 долларов за галлон. Затем они постепенно снижались по мере падения цен на нефть, но происходило это за счет использования механизма продажи рекордных объемов сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва США, к которому прибегла администрация Байдена.

ENERGY.GOV Резервуары для хранения сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва США

Однако в конце сентября средняя цена на газ в США снова начала расти. Теоретически введение запрета на экспорт энергетического топлива из США защитит внутренние поставки, и цены на газ могут упасть. Но представители торговых групп нефтяной промышленности выступают против данного шага. Главы Американского института нефти и американских производителей топлива и нефтехимии в письме, направленном министру энергетики Дженниферу Гранхолм, предупредили, что это может нарушить работу мировых энергетических рынков, в частности, приведет «к сокращению внутренних перерабатывающих мощностей, окажет повышательное давление на потребительские цены на топливо и оттолкнет союзников США во время войны».

Возможное решение Байдена использовать запрет на экспорт топлива ради благосклонности избирателей в промежуточные выборы напугало многих экспертов, ознакомившихся с письмом Американского института нефти, сообщили журналисты британской Daily Express. Как пишет РИА Новости, издание сообщило, что планы президента США Джо Байдена прекратить экспорт газа и других энергоносителей, чтобы снизить цены на топливо в США, могут в конечном итоге погрузить Европу в еще больший топливный хаос.

Однако Байден продолжает движение к своей цели: со ссылкой на сообщение Белого дома РИА Новости пишет, что президент США заявил о разочаровании решением ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, назвав его «близоруким», и о намерении продолжить распускать стратегические топливные резервы страны. По распоряжению Байдена Министерство энергетики США в ноябре высвободит еще 10 миллионов баррелей в дополнение к 180 миллионам, распродажа которых была санкционирована в марте.

Но и это еще не всё. Wall Street Journal сообщает, что администрация Байдена вот уже готова и смягчить санкции против Венесуэлы для возобновления энергетической компанией Chevron добычи нефти. Правда, поблажка предлагается на тех условиях, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро должно возобновить давно прерванные переговоры с оппозицией страны о проведении свободных и справедливых президентских выборов в 2024 году. Но и здесь есть риск у Байдена споткнуться. Исполнительный вице-президент боливарианской республики Дельси Родригес, как пишет ТАСС, сегодня написала в Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что Венесуэла не приемлет вмешательства правительства США в территориальный спор вокруг Гайана-Эссекибо.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

Таким образом, по её словам, США «стремятся укрепить свою энергетическую гегемонию и гегемонии своих транснациональных компаний». Давление в нарушение международного права Родригес назвала неправомерным и недопустимым. Заявление Родригес, поясняет издание, стало реакцией на слова помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса, написавшего в Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что Венесуэла и Гайана должны уважать решение арбитража, определившего наземную границу между странами в 1899 году. Каракас же не признает действительным это постановление. Этот спор, по словам Родригес, «регулируется Женевским соглашением, а не решением арбитража». Территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой, как напоминает издание, длится уже несколько десятков лет: Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами, а также в этом регионе было обнаружено месторождение нефти.

Решение альянса ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в ноябре сразу на 2 миллиона баррелей в сутки, как сказал вице-премьер РФ Александр Новак, о чем накануне сообщало РИА Новости, беспрецедентное. Оно, по его словам, связано с необходимостью балансировать рынок, который вступает в зону турбулентности, неопределенности, особенно в осенне-зимний период, когда спрос падает, а предложение нужно откорректировать, и, собственно, предусматривает прогнозы по ожидаемой в 2023 году рецессии в экономиках ведущих стран — потребителей нефти, в том числе Евросоюза и США. Минфин России, как сообщило издание, ожидает, что цены на российскую экспортную нефть Urals до конца 2022 года останутся повышенными. По итогам года средняя цена составит 80 долларов за баррель. При этом, по словам Новака, 70 долларов за баррель — это комфортная для России цена.