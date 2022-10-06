Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в эфире радиостанции Polskie Radio 24 дал жесткую оценку Берлину. «На данный момент Германия не способна радикально пересмотреть свою политику, — заявил он. — Что касается отношения Германии к России, то вся немецкая политика на протяжении многих десятилетий была ориентирована на сотрудничество с Россией, это продолжение бисмарковской традиции очень сильно в Германии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия и Польша

В подобном поведении Берлина глава «Права и Справедливости» усматривает «стремление к доминированию», с одной стороны, а с другой — «определенную интеллектуальную инерцию немецких элит». По словам Качиньского, «немецкие элиты сначала не смогли противостоять Гитлеру, а когда он вступил в войну, они не смогли устранить Гитлера. Конечно, нынешние элиты не имеют ничего общего с теми, но определенные черты сохраняются. Они не способны быстро изменить свои взгляды, свои привычки. Госпожа Бербок (министр иностранных дел Германии — С. С.), якобы новая, от «зеленых», антисистемная, ничем особенно не отличается. Я сожалею об этом, потому что я бы предпочел видеть политиков, которые могут учиться истории, потому что стремление к доминированию всегда заканчивалось плохо, как и в нынешней ситуации». Но на политической немецкой сцене Анналена Бербок и сама, и ее однопартийцы являются, пожалуй, самыми горячими сторонниками Варшавы, «воюющей» с Россией, и поддерживают позицию Польши в отношении конфликта на территории б. УССР. Чем же недоволен лидер PiS?

Adrian Grycuk Ярослав Качинский

На днях глава МИД Германии побывала с визитом в Варшаве. Накануне ее посещения министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту, в которой предъявляются претензии к немецкому правительству и содержатся требования выплатить репарации в размере 1,3 триллиона евро за ущерб, понесенный Польшей в годы Второй мировой войны. Выступая на совместной пресс-конференции с польским коллегой, Бербок твердо дала понять, что Берлин ничего платить не будет, хотя и осознает «свою ответственность». Более расширенную версию МИД Германии представило в письменном ответе на запрос Polskie Radio 24. Польские журналисты выделили в нем следующие моменты. Во-первых, немецкие дипломаты «не представили ни одного документа, который свидетельствовал бы о законном отказе от репараций со стороны Республики Польши». Во-вторых, «не признается ответственность за развязывание Второй мировой войны, а идет речь лишь об исторической ответственности за преступления, совершенные немецкими войсками во время Второй мировой войны». Что, по мнению польских журналистов, является попыткой «затушевать этот вопрос». Такое явное педалирование темы Второй мировой войны и желание добиться от Берлина не только денег, но и признания ответственности за ее развязывание, носит не случайный характер.

Реанимируя тему нацистского прошлого Германии, польская правящая партия, вероятно, хочет намекнуть, что оно никуда не делось и в определенный момент может вернуться. А значит Берлину нельзя доверять и тем более предоставлять ему солировать в Европейском союзе. Если у остальных стран — членов ЕС к Германии претензии носят преимущественно экономический характер, то у Польши они отягощены и идеологической составляющей. Сегодня за этим стоят попытки Варшавы пробиться на первые позиции уже не только в Центральной и Восточной Европе, но и в Евросоюзе в целом, стать «смотрящим от США», в чьей роли до сих пор выступали немцы. Есть ли у Польши шанс на это, учитывая, что еще чуть более года назад на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден и тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель подписали совместный меморандум, в котором Берлину предоставлялось право определять энергетическую политику в Европе и в отношении б. УССР? Судя по действиям «Права и Справедливости», она уверена, что у нее может получиться. Правда, не факт, что с демократической администрацией в США, которой по ряду позиций недоволен Качиньский. Возможно, что PiS рассчитывает на возвращение к власти республиканцев и Дональда Трампа.

Donaldjtrump.com Дональд Трамп

Что касается Берлина, то он пока держится. При этом в публикациях немецкой прессы все чаще и чаще проскальзывают недовольные нотки. Так, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что подписание дипломатической ноты Рау именно в день воссоединения Германии было преднамеренным. «В Польше осознание исторического символизма настолько сильно, что эта дата не случайна. Это преднамеренное недружелюбие, характерное для правого польского правительства. Правительству Германии лучше не обращать внимания на подобные жесты. То же самое следует сделать и с требованиями о возмещении ущерба: не вступать в дискуссию», — пишет издание. Конечно, «не вступать в дискуссию» немцы могут сегодня себе позволить, но кто знает, что будет завтра. Польские власти отмечают, что американские демократы не вмешиваются в ход переговоров между Варшавой и Берлином по вопросу репараций. Посмотрим, как поведут себя республиканцы, если они сумеют взять большинство в Конгрессе и провести своего однопартийца на пост президента США.