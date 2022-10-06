Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс впервые после победы на партийных выборах обратилась к консерваторам с речью на ежегодной конференции Консервативной партии. Учитывая то, как Трасс пришла к власти, шоу со стороны недовольных британцев следовало ожидать. Две активистки из британского Greenpeace на несколько минут остановили речь премьера. Ребекка Ньюсом и Эми Маккарти, стоя в середине зала, подняли плакат с надписью «Кто за это голосовал?».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Трасс молча стояла и смотрела на них, после чего сказала: «Давайте их выведем».

Сотрудниц организации вывели и на сайте опубликовали объяснение, в чем именно они обвиняют премьер-министра. Основная претензия заключается в том, что Трасс решила отказаться от экологического манифеста, принятого партией в 2019 году, то есть отменить меры по отказу от использования технологий гидроразрыва пласта, отказаться от борьбы с климатическими изменениями и защиты окружающей среды.

Это не первый раз, когда Трасс отказывается от ранее принятых партией решений без голосования в парламенте или консультаций с кабинетом министров. Так, ранее в интервью с журналисткой Лорой Кюнсберг она призналась, что план по отмене ряда налогов, который вся страна встретила тоннами критики, на обсуждение с министрами не выносился.

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В комментариях предложили «вывести консерваторов». Вывести из Уайтхолла, Вестминстера и с Даунинг-стрит (резиденции правительства, парламента и премьер-министра — прим. Д. С.).

«Консерваторы! Давайте их выведем! Нам нужны всеобщие выборы сейчас!» — написал @SpursfanMart.

«Электорат должен объединиться и вывести Лиз Трасс и ее правительство. Мы сможем этого добиться», — считает @robmcdo31 394 854.

«Пожалуйста, может кто-то вывести Лиз Трасс с Даунинг-стрит, из правительства и, если получится, еще и из страны. Не обязательно в таком порядке, только выведите», — попросил @NKBTN.

Некоторые пользователи раскритиковали Трасс за то, что она так грубо поступила с активистками. Многие их поддержали, сказав, что при Трасс все становится еще хуже, чем было.

«Просто посмотрите, как она улыбается после того, как лишила еще кого-то свободы слова. «Выведите их». Но зачем учитывать тот факт, что они совершенно правы, говоря об этом правительстве, которое пренебрегает проблемами окружающей среды и отрицает их, как и многие другие проблемы», — прокомментировала @lizzy_rushton.

Tom Witham Лиз Трасс

Часть комментаторов согласились с тем, что консерваторы отрицают не только наличие проблем в стране, но и наличие у людей прав и свобод, как минимум свободы слова.

«Поздравляю Greenpeace с тем, что они использовали свою свободу слова и попытались стать услышанными на Консервативной конференции. Жалко, что восхваляющие свободу слова консерваторы вдруг не захотели ее слушать на своей конференции», — отметила @Elizabe31 007 223.

В комментариях ответили на вопрос активисток «кто голосовал?». По результатам выборов лидера Консервативной партии Лиз Трасс набрала 81 326 голосов, но это совсем далеко от демократии, о которой кричит весь Запад.

«У них есть вполне разумный вопрос. Она получила 81 326 голосов в гонке за лидерство в Консервативной партии. Это 0,12% населения. Это намного меньше, чем те 50,1%, который нужны для демократии», — написал @william_pells.

«Серьезно, я не понимаю, как группа консерваторов это просто взяла и решила? Надо было проводить всеобщие выборы. Мне это демократическим совсем не кажется», — согласился @t_wuay.

Ряд пользователей обвинил консерваторов в женоненавистничестве, потому что активисток вывели «слишком агрессивно».

«Интересно посмотреть на то, как к активисткам отнеслись «мужчины» в зале. Они их хватали, несколько раз с применением излишней силы, чтобы отобрать вещи, которые им (мужчинам) не принадлежат. Хватали за бейджи, опять же применяя силу. Я сомневаюсь, что они так же отреагировали бы на мужчин-активистов», — написал @ImDoubleDelight.