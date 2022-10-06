Предложение изымать брошенные на границе автомобили граждан, покинувших Россию, спровоцировало широкий общественный резонанс после того, как в Госдуме РФ во второй раз заговорили о необходимости внесения соответствующих изменений в законодательство: вслед за спикером Вячеславом Володиным 6 октября 2022 года о том же самом заговорил депутат Олег Морозов («Единая Россия»). Люди высказывают противоречивые мнения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуатор

«Где снимки брошенных автомобилей в страшном количестве? Одни разговоры», — спрашивает Олег.

«Раз машины на границе бросили, наверное, они им не нужны», — рассуждает Галина Кандыбина.

«Шариковым это понравится. Отнимать и делить», — иронизирует Игорь М.

«А почему вообще не лишить сбежавших гражданства, а всё их имущество и деньги на банковских счетах не изъять в пользу государства?» — предлагает Николай Графов.

«Отличная идея», — считает Андрей Пинигин.

«Поддерживаю», — соглашается Елена Сазонова.

«Крупица здравого смысла есть, конечно. Чувак бросил тачку на обочине трассы на границе больше чем на месяц, тем самым создав как минимум неудобства остальным участникам движения. Хранить на штрафстоянке можно до его возвращения. Когда он вернётся — там такая сумма накапает, что ему выгоднее будет от машины отказаться, чем за стоянку платить», — предлагает Андрей Коничев.

«Одновременно как-то обсудите вопрос о машинах, гниющих во дворах. А может, даже ими и ограничьтесь», — предложил депутатам Дмитрий Грей.

«Как они будут отличать постыдно сбежавших от уехавших реально по делам или работе? Лучше бы армию перестали обворовывать, черти», — поделилась мнением Светлана.

«Звучит неплохо, в общем, ещё бы можно было эти авто продать и вырученные деньги на армию и технику отправить или на отстройку Донбасса», — считает Михаил.

«Внедорожники на фронте могут пригодиться. Легковые можно в муниципальное пользование для госслужащих в молодых республиках передать. Сейчас времена тяжёлые, всё должно идти в дело для пользы», — поддерживает Руслан.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобили

«Интересно. У депутата зарплата около 490 000 рублей. Может, они скинутся по 150 000 рублей, помогут мобилизованным? Сразу выйдет сумма 73 500 000 рублей. Хватит на 6125 комплектов тёплой одежды и принадлежностей. Как вам план?» — предлагает Виктор.

«Ещё надо у депутатов изымать иномарки и пересаживать их на велосипеды отечественного производства», — иронизирует Мария.

«Депутат Морозов явно вспомнил своё прошлое из 90-х и почуял возможности снова отжимать и присваивать чужую собственность», — отметил Александр М.

«Мы же не пиратская страна! И потом, неизвестно, по каким причинам люди уехали. Пусть у Пугачевой дом заберут! Она тоже с Галкиным страну покинула. Пусть заберут, а мы посмотрим, как это у них получится!» — рассуждает Олег.

«Частная собственность неприкосновенна! Уж это-то рукоподымальцам знать необходимо!» — соглашается Владислав Стариков.

«Можно и домик Пугачевой изъять. Скажем, под госпиталь или реабилитационный центр», — соглашается Валентин Хлыбов.

«Игры с частной собственностью могут закончиться весьма печально», — соглашается Андрей.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в законодательство, позволяющие конфисковывать автомобили у граждан, бежавших из России и бросивших своё имущество на границе, предложил внести депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»). Как сообщает РИА Новости, парламентарий предложил прописать, что владелец брошенного автомобиля должен лично предъявить на него правоустанавливающие документы в течение, к примеру, месяца после пересечения им границы.

В конце сентября 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать оставленные на фоне частичной мобилизации покидающими страну автомобили семьям участников специальной военной операции.

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