Компания «Титановые инвестиции», ранее связываемая с киевским олигархом Дмитрием Фирташем, в период специальной военной операции РФ на территории б. УССР произвела смену собственников. Данный актив — крупнейший производитель диоксида титана в России и владеет заводом «Крымский титан» в Армянске, «прославившимся» после ЧП, связанного с выбросами в атмосферу. Кому же перешло ООО «Титановые инвестиции» и досталось наследство в виде иска о взыскании более 22,6 млрд рублей и обращении взыскания почти на все недвижимые активы? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод «Крымский титан»

Напомним, до того, как Крым воссоединился с Россией, завод «Крымский титан» в СМИ связывали с киевским миллиардером Дмитрием Фирташем (через фирму «Юкрейниан Кемикал Продактс», которая входит в дивизион его холдинга Group DF).

ООО «Титановые инвестиции» попало в медиаповестку в 2018 году, когда в Армянске, где у компании завод «Крымский титан» (филиал), стали наблюдать выбросы в атмосферу, которые привели к установлению режима чрезвычайной ситуации и массовому отравлению жителей. Детей из Армянска тогда вывезли подальше от опасной обстановки. В тот период работу предприятия приостановили. Фигурантом уголовного дела тогда стал бывший директор филиала, который в 2020 году предстал перед судом по обвинению в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

В 2021 году ООО «Титановые инвестиции» снова стало фигурантом проверок Росприроднадзора, по результатам которых получило предписания и целую пачку выявленных нарушений.

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Цитата из видео «Подробности недели. Полный выпуск от 15.02.2015» пользователя Подробности Дмитрий Фирташ

О банкротстве

ООО «Титановые инвестиции» с 2018 года находилось на первом этапе процедуры банкротства — под наблюдением. В 2019 году при банкротстве общества суд применил правила параграфа 2 главы IX Закона о банкротстве — банкротство градообразующих организаций, так как именно таковым оно является для Армянска.

Определением арбитража Москвы от 13 марта 2020 года производство по делу было прекращено «в связи с утверждением мирового соглашения». На тот момент в реестре кредиторов были девять компаний, включая ООО «Титановые технологии», с которым у должника прослеживалась связь через топ-менеджмент.

Тогда же, в 2020 году, но уже в октябре, в СМИ появились сообщения о планах владельцев сократить численность персонала. Эта строчка была вписана в среднесрочный план вывода из кризиса филиала в Армянске. По данным СМИ, речь шла о 350-400 сотрудниках. С учётом, что Армянск — моногород, а завод — градообразующий, то сообщение было тревожным и вызвало несогласие со стороны профкома.

По итогам 2021 года ООО был получен чистый убыток в размере 3,9 млрд рублей. Также убыточна деятельность была по итогам 2019–2020 годов. По данным базы «Контур. Фокус», собственный капитал имел отрицательное значение (–10,2 млрд рублей).

Viktor5212 Армянск. Завод «Титан»

Кто же бенефициары?

Компания «Титановые инвестиции» в ЕГРЮЛ зарегистрирована в 2014 году, и с конца сентября 2020 года единственным владельцем её фигурировала кипрская компания «Летан Инвестментс Лимитед», чьи бенефициары не раскрывались, но СМИ связывали её именно с Фирташем. Косвенно подтвердить связь с Фирташем можно лишь тем, что одна из его компаний — «Юкрейниан Кемикал Продактс», входящая в дивизион Group DF, в 2021–2022 годах участвовала как третье лицо (заинтересованное лицо) в судебных спорах «Титановых инвестиций». Более того, к этой же компании в апреле 2022 года были поданы иски ООО «Титановые инвестиции» и армянским филиалом. В частности, по одному из этих споров, который суд рассмотрит 9 ноября 2022 года, речь идёт о признании права собственности в силу приобретательной давности на транспортные средства. Схожий иск уже был рассмотрен, и 4 октября 2022 год судья отказал в его удовлетворении. В деле фигурировали 27 транспортных средств. Из материалов этого спора известно, что в мае 2015 года ООО «Титановые инвестиции» и частное акционерное общество «Юкрейниан Кемикал Продактс» заключили договор аренды имущества сроком на 11 месяцев с возможностью автоматической пролонгации. В феврале 2017 года договор был расторгнут и собственник (киевская компания) должен был забрать имущество, но этого сделано не было. Активы в виде почти 30 единиц спецтранспорта остаются у «Титановых инвестиций» до настоящего времени.

В деле, заседание по которому назначено на 24 ноября 2022 года, также будет рассмотрена судьба спецтранспорта.

Кипрская компания оставалась владельцем «Титановых инвестиций» вплоть до конца июля 2022 года. На сегодня собственниками компании фигурируют АО «Русский водород» и ООО «Титанактив». У последнего — 99% доли, но при этом первое выступает ещё и управляющей компанией «Титановых инвестиций». «Титанактив» ранее принадлежал Александру Емелину, а с февраля 2022 года — в собственности у АО «Русский водород».

АО «Русский водород» создано в феврале 2021 года. В базе «Контур. Фокус» в качестве единственного акционера на сентябрь 2022 года фигурирует ООО УК «Фин-Партнер» (ранее — Станислав Тихонов).

Читателям ИА REGNUM Дойников и Лукьянова могут быть знакомы по материалу о том, как бывшие советские санатории в Крыму «ушли» в частные руки. Там же фигурировала и фамилия Ротенбергов.

(сс) Администрация президента России Аркадий Ротенберг

Генеральным директором АО «Русский водород» фигурирует Эдуард Давыдов, который также возглавляет национализированное по иску Генпрокуратуры РФ АО «Башкирская содовая компания» и АО «Березниковский содовый завод». Он же — директор ООО «Торговый дом «Башкирская химия». В БСК Давыдов занимает пост с 2019 года.

Напомним, в 2020 году по иску Генпрокуратуры РФ акции АО «Башкирская содовая компания» были изъяты из чужого незаконного владения и возвращены на баланс государства.

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Правительство Башкирии Башкирская содовая компания

Как «Русский водород» попал в число собственников?

Наследство, доставшееся «Русскому водороду» в виде «Титановых инвестиций», довольно беспокойное. Судите сами.

В январе 2021 года ООО «Капиталюгинвест» в лице конкурсного управляющего обратилось в арбитраж Крыма с иском к ООО «Титановые инвестиции» и киевской компании «Юкрейниан Кемикал Продактс» на сумму на момент подачи идентичную 22 690 638 597,3 рубля (306 837 574,28 доллара США по курсу рубля на момент исполнения обязательства). Для компании, которая только-только вышла из процедуры банкротства, сумма астрономическая. Помимо этого, истец требовал обратить взыскание на недвижимое имущество, в списке которого комплексы зданий водоснабжения и канализации, здания газокомпрессорного цеха, отдельной установки производства пигментной двуокиси титана, комплекс зданий переработки сельскохозяйственной продукции, комплекс зданий военизированной охраны, комплекс зданий ремонтно-хозяйственного цеха, комплекс зданий цеха концентрации серной кислоты и цветных пигментов, здания складских цехов, участок по чрезвычайным ситуациям, комплекс зданий цеха «Титан-2», комплекс зданий цеха «Титан-1», а также оборудование. Все эти активы были залогом по договорам от 2013 года и 2014 года.

Ещё в октябре 2021 года судья в порядке процессуального правопреемства, опираясь на договор уступки прав требования от сентября 2021 года, заменил первоначального истца на АО «Русский водород».

Что же получается? «Русский водород» сначала стал крупным кредитором «Титановых инвестиций», а чуть менее чем через год получил актив в свою собственность. Сейчас складывается занимательная ситуация: владелец требует у своего актива крупную сумму и недвижимость.

Следующее заседание по делу намечено на 8 ноября 2022 года. АО «Русский водород» уже несколько раз ходатайствовало об отложении слушаний. Чем закончится спор, пока не известно, но его рассмотрение осложняется нахождением соответчика и ряда иных лиц на территории б. УССР, то есть их мало того, что как-то нужно уведомить, но и добиться участия представителя в заседании. Иначе хоть иск отзывай…