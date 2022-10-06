Информация, согласно которой в Западном военном округе (ЗВО) прокомментировали распространяемые в социальных сетях видео с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации и оказавшимися на железнодорожных путях в Белгородской области, которые рассказали о нарушениях со стороны командования, стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 октября в мессенджере Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Видеоролики были записаны самими военнослужащими и стали стремительно распространяться по Telegram-каналам, что привело к серьёзному недовольству интернет-публики относительно ситуации, в которой оказались мобилизованные граждане. Со слов солдат, долгое время они пробыли без еды (им приходилось покупать её самостоятельно) и без нормальных условий (жили в окопах).

Более того, мобилизованные утверждают, что им выдали непонятное оружие с боевыми патронами, но никак документально это не зафиксировали. При этом никого из командования почему-то не смутило, что отдельные военнослужащие с автоматами в руках находились в состоянии алкогольного опьянения. Такие громкие обвинения стали предметом оценки со стороны Западного военного округа.

«Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне «Мулино», где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений. Выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено. Военнослужащие на маршруте следования в район подготовки обеспечены индивидуальными рационами питания, в составе команды находится медицинский персонал», — заявил источник РИА Новости в ЗВО.

«Видно же, что диверсия» — написал пользователь А А.

Многие пользователи пришли к выводу, что качество ответа со стороны источника агентства на столь серьёзную ситуацию оставляет желать лучшего.

«У наших чинуш великий талант всё объяснить. Правда, после о****а, как водится», — подметил пользователь Калининградец.

«Это не объяснение — это отмазка», — считает Пётр Н.

«Да отписались, неужели непонятно. Но хоть так. Но и так нельзя. Идёт война, а командиры не по этой части, к сожалению. Там всё нужно шерстить сверху донизу. А времени-то и нет на это. Если командующего (Западным военным округом — прим. ред.) сняли, там вся вертикаль под него строилась, им или ставленниками», — поделился своим мнением пользователь Sname.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Переводя с официального на нормальный язык: «Всё идёт по плану! Всё так и было запланировано, мобилизованные всё врут и кто снимал, будет наказан, а начальники — герои, они не виновны и будут награждены внеочередными званиями и премиями!» — пишет Евгений Чернявский.

Некоторые комментаторы считают, что собеседник агентства, по сути, опроверг все обвинения, а значит, назначил всех тех, кто пытался открыть глаза на вопиющую несправедливость, обманщиками.

«Ничего себе, подмена понятий! Жулики мы, значит? А может, жулики те военные, кто бросил мужиков на этом поезде? Оружие нерабочее, еды, они сказали, нет, покупали сами, да и медиков не видно! Интересно! Кто жулик-то, а?!» — спрашивает пользователь ЛИЯ.

«А меня за эти видео заблокировали в двух каналах и назвали ЦИПСОшником», — отметил пользователь Santa.

«Ну и где вы, кто орал, что это фейк?! Или «нельзя сор из избы выносить»?! Где вы?! Нужно о таком говорить! Нельзя замалчивать, иначе проблемы не решатся! Вы так свободно говорите, потому что среди них нет ваших детей!» — пишет ChopX Hess.

Нашлись и те, кто считает недопустимым, чтобы военнослужащие, которые не прошли ещё никакого боевого слаживания, имели при себе оружие с боевыми патронами, но при этом находились без контроля со стороны офицерского состава. На некоторых видеозаписях был запечатлён момент, как сотрудники полиции забирают у одного из военнослужащих автомат и куда-то уводят, поскольку солдат был очевидно в состоянии алкогольного опьянения.

«А стрелковое оружие можно заранее где-то выдать и с ним кататься по России-матушке?» — удивляется пользователь Макsим.

Александр Погожев ИА REGNUM Оружие в руках

«Вот с автоматами и патронами реальный косяк со стороны командования. Понятное дело, что там бардак полный, раз командующего сняли, но тут уже конкретной халатностью пахнет. Если кто-то в пьяном угаре начнёт стрелять? О чём думают вообще офицеры? Это же людские жизни!» — возмущается пользователь Олег.

Напомним, 6 октября РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на собственный источник, согласно которому в Западном военном округе прокомментировали распространяемые в социальных сетях видео с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации и оказавшимися на железнодорожных путях в Белгородской области, которые рассказали о нарушениях со стороны командования.