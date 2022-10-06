Заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом за номером 709 присвоил ему звание генерал-полковника внутренних войск, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Глава Чечни отметил, что российский лидер лично сообщил ему о присвоении нового звания и поздравил. Кадыров сообщил, что готов «оправдать авансом оказанное доверие». Он указал на то, что сейчас чеченские подразделения ведут активные наступательные действия в районе Донецкой Народной Республики и Херсонской области, и в планах у них идти только вперёд, несмотря на ожесточённое сопротивление нацистских войск.

«Все бандеровцы, нацики и прочие шайтаны будут уничтожены, дон», — пишет Кирилл Е.

Многие пользователи в единодушном порыве одобрили присвоенное Кадырову звание генерал-полковника. Граждане убеждены, что чеченский лидер — человек, который достоин этого полностью.

«Действительно достоин. Никогда не падает духом. Подбадривает наших ребят. Молодец!» — написала пользователь Изюминка.

«Все свои силы вкладывает в страну. Достоин! Мои поздравления!» — пишет Александра А.

«Настоящий генерал-полковник! Подтвердивший это звание своими делами! Отлично!» — указывает Леля Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что в качестве военачальника Кадыров показал себя прекрасно, давая в рамках спецоперации дельные советы верным ему людям, что позволяет эффективно освобождать занятые нацистами новые российские территории.

«Заслуженно. Если бы каждый глава региона делал бы столько же для успеха спецоперации, сложностей было бы несравнимо меньше», — уверен Артём Л.

«Кадыров чуть ли не лично руководил боевыми действиями на ряде направлений в рамках спецоперации. Там, где были кадыровцы, там было успешное наступление. Заслуживает своего нового звания, как никто другой!» — поделился своим мнением Никита И.

Пресс-служба Главы Чеченской Республики Дислокация батальона «Запад-Ахмат»

Часть людей полагает, что Кадыров заслуживает своего нового звания, а вот ряд других генерал-полковников, которые не показали больших результатов во время специальной военной операции на территории бывшей УССР, должны самым серьёзным образом задуматься над тем, насколько это справедливо — носить им свои погоны.

«Он это звание получил вполне заслуженно, в отличие от некоторых других генерал-полковников», — считает Дарья Т.

«Можно сказать смело: «Народный генерал-полковник», — пишет Яна С.

«Если бы не Кадыров, то, наверное, сейчас бы очень и очень многие российские патриоты разочаровались бы и возненавидели наше руководство. Но благодаря таким мужчинам, как Рамзан, которые не боятся говорить правду и делают дела на профессиональном уровне, всё ещё есть надежда, что Россия выплывет из этого водоворота. Таких «капитанов» нам надо больше!» — отметил Геннадий О.

«Красавчик! Обожаю его. Даже сыновей своих отправил на спецоперацию. Мужик, одним словом!» — написала Тория К.

Напомним, 5 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом за номером 709 присвоил ему звание генерал-полковника внутренних войск.