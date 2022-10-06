Решение президента Российской Федерации Владимира Путина подписать законы о принятии в состав России четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум. Главы новых регионов РФ и В. В. Путин.

«Ура, товарищи!» — написал Игорь И.

Огромное количество пользователей просто выразило свою радость относительно этого исторического события. Граждане отмечают, что Россия длит и будет продолжать длить своё существование, несмотря ни на какие невзгоды, прирастая новыми территориями.

«Россия со временем только похорошела», — отметил пользователь Public Enemy.

«Чем больше санкций вводится против России, тем больше становятся наши территории. Поздравляем новоприбывших с возвращением домой!» — обращается Глеб М.

Комментаторы отметили, что четыре новых региона Российской Федерации очень долго мечтали о том, чтобы вернуться в большую семью народов России.

«Теперь в России 89 субъектов! И мы с радостью принимаем новые регионы, которые давно хотели вернуться домой, в Россию», — пишет Бронислав Б.

«Наша страна теперь стала еще сильнее и больше! Так что мы будем и дальше защищать и охранять наши территории!» — поделился своим мнением Адам М.

«Ну вот с чем мы и можем поздравить людей на новых территориях России. Это огромное событие для них», — считает Жанна Б.

«Жители Донбасса долгие годы сражались за то, чтобы стать частью России! Наконец это случилось!» — написала Татьяна П.

Часть людей полагает, что вхождение в состав РФ — благо не только для этих четырёх новых регионов, поскольку Москва обеспечит их населению защиту и процветание, но и для самой России, ведь прирост территориями всегда сопутствует взлёту потенциала дальнейшего роста и расширения нашей страны.

«Сегодняшний день можно даже считать в каком-то роде праздничным не только для этих четырех регионов, но и для всей страны! А то, что сейчас еще под контролем ВСУ, наша армия обязательно освободит и установит контроль!» — уверена Наталья Б.

Ряд пользователей сетует, что пока о контроле над всеми территориями России нам говорить не приходится, но тем не менее нет никаких сомнений в том, что рано или поздно наши Вооружённые силы наведут порядок в новых субъектах РФ.

Mil.ru Российская армия

«К сожалению, эти «новые субъекты» ежедневно уменьшаются в размерах, если судить по тем же сводкам Минобороны. Не вижу повода для праздника», — написал Богдан Ч.

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Россия пока что не контролирует все территории, которая включила в свой состав. Более того, пока что даже теряет контроль над частью территорий. Сначала Вооружённые силы РФ должны освободить все российские территории, и только потом мы сможет справедливо сказать, что это наши земли», — считает Вероника М.

«Теперь у нас нет другого выбора, кроме как освобождать всю территорию новых республик. Об этом говорит Конституция Российской Федерации и военная доктрина. Только Победа до самого конца!» — указывает Anton K.

Напомним, 5 октября на официальном портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.