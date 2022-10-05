Заявление врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что ВСУ начали отступать из районов Артёмовска, отдавая российским военным свои позиции, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Пушилин утверждает, что киевские боевики буквально отступают, отдавая в руки российским войскам ранее занимаемые позиции, поскольку они лишились какой-либо возможности их удерживать. Врио главы ДНР считает, что освобождение Артёмовска от нацистов позволит Вооружённым силам России сформировать плацдарм для полноценного наступления по другим направлениям.

«Сейчас Зелефюрер в истерике опять побежит в НАТО проситься», — написала Олеся К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Многие пользователи ждали подобной новости, как свежего воздуха, потому что после целой серии неудач российской армии в ходе спецоперации у граждан начало складываться ощущение, что это всё не эксцесс, а долгоиграющая тенденция. Теперь же на деле доказано, что чёрная полоса отступила от наших военных, и уже вскоре мы увидим, как над Артёмовском развевается российский флаг.

«Наконец-то хорошие новости! Верим в наших ребят!» — написал Sergio G.

«Наша армия показала характер и отбросила противника. Слава нашим ребятам!» — радуется Александр Б.

«Всё-таки наши продавили этот муравейник! Столько месяцев работы! Ужас! Засели нацики там конкретно. Слава Богу, удалось их выбить. Нам так не хватало успехов в наступлении!» — пишет Никита О.

Некоторые комментаторы не спешат прыгать от радости, поскольку киевские нацисты продолжают осуществлять наступательные действия на других направлениях, в частности на херсонском, выгрызая у Вооружённых сил РФ населённые пункты.

«Отступают в этом месте, а с севера и юга наступают. Не надо недооценивать нашего врага», — отметил Андрей Б.

«Это, кстати, ожидаемо было. Нацисты сейчас в открытую все силы стягивают в Николаев, чтобы идти на Херсон», — указывает Edgar H.

Часть людей полагает, что не стоит посыпать голову пеплом, тем более сейчас, когда ситуация на фронте не представляют собой каскад неудач российской армии. На одних направлениях у наших солдат возникают трудности, где-то приходится отступить, а где-то имеются существенные успехи.

Mil.ru Российская армия

«История повторяется, как с Лисичанском. Они просто-напросто бегут, бросая своё оружие, технику и боеприпасы. Пока они радовались, что захватили один деревенский туалет, наши парни продолжали свою работу, плоды которой уже видно. Ну лучше пусть так. Пусть снимают сотни видео, где поднимают свой нацистский флаг, ведь сине-желтое полотно не провисит там долго. Следующая остановка наших солдат — Изюм и Купянск», — уверен Дима Г.

«Пока Зеленский там радуется взятию пары сёл на Херсонщине, которые ничего в стратегическом плане не дают, наши по другим направлениям активно продвигаются», — заметил Сергий Б.

Нашлись и те, кто напомнил, что ход спецоперации уже скоро переломят прибывшие на фронт мобилизованные бойцы, и тогда станет понятно, что всё это время Вооружённые силы РФ копили свой наступательный потенциал.

«Отлично! Но работы ещё много!» — считает пользователь «Тихий Рубеж».

«Мобилизация должна сделать своё дело. Надо подождать», — пишет Владимир К.

«И это ещё пока что резервы не подошли из мобилизованных. Скоро 300 тысяч придёт и снесёт к чёртовой матери нацистский режим», — убеждён Максим А.

Напомним, 5 октября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьёв Live» о том, что ВСУ начали отступать из районов Артёмовска, отдавая российским военным свои позиции.