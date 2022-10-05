Польская сторона, ссылаясь на «угрозы» со стороны Российской Федерации, ведет переговоры с лидерами Соединенных Штатов Америки относительно участия Польши в программе совместного использования ядерного оружия. Соответствующее заявление в интервью Gazeta Polska сделал польский президент Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия. Всегда есть потенциальная возможность участвовать в совместном использовании ядерного оружия. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую возможность. Тема открыта», — сказал он, добавив, что пока нет признаков того, что польская сторона получит в ближайшее время ядерное оружие.

Заявление польского лидера обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения считают намерение польской стороны безумным, учитывая то, что Польша в случае размещения на польской территории ядерного оружия станет мишенью.

«На Кубу, пожалуйста, тоже», — с сарказмом отреагировал eXpLod.

«Вторые на очереди после [киевского режима]», — написал Boss.

«Сами себя мишенью назначают», — комментирует Наташа.

«Нужно дать им для начала один «Сармат», так сказать, на пробу…» — иронизирует Igor Z.

«Кто-нибудь в здравом уме среди руководства этих стран есть?» — задалась вопросом Людмила Ф.

«Пришло время им отдать должное хозяину, зря кормили их что ли?» — не без сарказма написал Артем Т.

«А ещё разместите там химическое, бактериологическое оружие, захороните там радиоактивные отходы и постройте биолаборатории для опытов над местными националистами», — добавил Андрей Н.

«Это они чтоб немцев потом трясти с репарациями», — не без юмора комментирует Вася П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спор. Германия и Польша

«Им бы попросить больше психиатрических клиник для себя открыть… Толку бы больше было!» — не выдержала Ирина К.

«Вот для этого и подняли американцы шумиху, типа, это Россия хочет применить ядерное оружие! А поэтому, типа, Америка защитит Европу и поставит своё ядерное оружие в Европу. Ну, а Польша как всегда лебезит и стелется под хозяина, подлизать, услужить, холопскую преданность показать», — комментирует Татьяна Х.

«Поляки и так полмира достали со своим шляхетским гонором. А если им ещё и ядерку дать…» — добавил Леонид.

«Как хорошо, когда у тебя в союзниках есть такие придурки. Одни (киевский режим. — О. П.) готовы всё население в войне выкосить, вторые — в ядерном ударе спалить», — с сарказмом отреагировал N. N.

«О-о-о! С этого на [территории б. УССР] и началось», — пишет Дмитрий.

«Зеленский тоже хотел…» — напомнил Chulpan S.

«Поляки, угомоните своих правителей, они желают вам смерти», — призвала Ромашка.

«Польша может такими темпами принять участие в программе по размещению российского ядерного оружия», — пошутил Мельхиор.

«Эти хорьки всё не угомонятся: то репарации, то ядерное оружие», — не понимает Наталья.

«На грубость нарываются…» — добавила Арина Н.

«Они так хотят, чтобы поляки и Польша исчезли в случае конфликта первыми? Патриоты, что сказать?» — с сарказмом подытожил Данила М.