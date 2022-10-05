Валовой государственный долг США впервые в истории превысил $31 триллион, что ставит Вашингтон в невыгодное положение в тот самый момент, когда долгосрочная финансовая картина страны и так омрачена растущими процентными ставками.

Геррит Доу. Старик, взвешивающий золото (фрагмент)

Превышение долга произошло в самый неподходящий момент, когда федеральная резервная система США пытается бороться с быстрой инфляцией.

«Многие из тех опасений, которые мы предсказывали по поводу растущего долга, начинают сбываться по мере роста долга и роста показателей процентных ставок», — рассказал исполнительный директор Фонда Питера Петерсона Майкл Петерсон.

Американские интернет-пользователи обсудили критическую ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Вернитесь к годам Клинтона, когда в последние два года наблюдался профицит. Мы избрали Буша, и это стало началом падения нашего федерального бюджета. Вот и сейчас нужно избрать республиканца», — считает JR.

«Байден был частью неустанных расходов, которые создавали этот долг в 31 триллион долларов на протяжении более 40 лет. У обеих партий нет решения. Говорить, что одна из них лучше другой, просто смешно», — считает CWS.

«Что, черт возьми происходит? ЦББ ничего не знает об экономике? Даже сам Бог не смог бы потопить доллар США, но нашим политикам это удалось», — негодует God.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

«Если бы только богатые платили свои справедливые доли… Зачем вам все эти излишки? Зачем? Вы не сможете взять их с собой в могилу…» — указывает ultimateliberal.

«Сегодня вечером я случайно попал на фильм «Предел риска», посмотрел его еще раз и после этого наткнулся на заголовок NYT о рекордном национальном долге, потому что наши лучшие и умнейшие не ожидали, что процентные ставки снова вырастут. Этот огромный долг — большая проблема, я думаю, что утром стоит поговорить с моим финансовым консультантом», — делится GerardM.

«Многие люди действительно верили Байдену и его «экспертам», которые говорили, что инфляция будет «переходящей»… может быть, они имели в виду «переходящей на десятилетие»?» — иронизирует Si Seulement Voltaire.

«Национальный долг — это бомба замедленного действия, которую каждая администрация заталкивает под ковер. С этим вопросом нужно разбираться очень серьезно», — подчеркивает Layyylah.

«Американская мечта, ради которой так долго трудились, стала недосягаемой для 90% американцев, в то время как 10% реализовали мечту, питаясь за счет 90%!» — жалуется Joe.

«Я все еще пытаюсь осознать, что во время ковида мы накопили долгов на $6-7 триллионов. Это больше денег, чем мы потратили на Вторую мировую войну», — вспоминает Ted Siebert.

«Возможно, мы могли бы решить проблему дефицита и инфляции одним махом — повышением налогов. Вместо того чтобы повышать процентные ставки для усмирения инфляции, почему бы просто не повысить подоходные налоги? Это также замедлит экономику и сократит дефицит. Кто-нибудь из экономистов хочет высказаться по этому поводу?» — задает вопрос Dan.

«Я не экономист, но могу высказать свое мнение: это политическое самоубийство», — отмечает Kendra Frassetto.

«Долг во многих странах, включая США, будет расти до тех пор, пока граждане голосуют за политиков, которые хотят тратить не по средствам, чтобы быть избранными. США повезло в том, что доллар США является мировой резервной валютой. Если повезет, часть долга будет сдута», — предполагает T.

«Я не могу назвать вам точный день и время, но я могу с большой точностью сказать вам, как наши давние проблемы с государственным долгом, которые в настоящее время серьезно усугубляются ураганами, Киевом и нашей все еще продолжающейся вирусной катастрофой, будут, наконец, решены. Однажды мелкие функционеры в Министерстве финансов и Федеральном резервном банке в Вашингтоне по неосторожности прольют кастрюлю горячего кофе на большой банк компьютеров, которыми они управляют, одновременно просматривая сайты Victoria’s Secret и Fox News. Полетят искры, погаснет свет, и вскоре выяснится, что проблема нашего национального долга больше не существует. В Белом доме состоится спешная конференция между президентом и ведущими деятелями Конгресса, и быстро будет принято решение никогда больше не говорить об этом вопросе», — комментирует A. Stanton.

«С поправкой на инфляцию государственный долг США в размере 914 миллиардов долларов в 1980 году составил бы сегодня 3,3 триллиона долларов. Я готов поспорить на что угодно, что по крайней мере 80% долга было накоплено из-за снижения налогов для таких бедолаг, как Марк Цукерберг, Илон Маск и Джефф Безос», — негодует faceless nameless.