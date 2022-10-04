Американские интернет-пользователи пожаловались, что правительство США оставляет без решения ряд важных проблем внутри страны, пока продолжает отправлять миллионы киевскому режиму.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шапка горит

Так, Соединённые Штаты отправят Киеву $625 млн, включая четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Поставки новых американских РСЗО Вашингтоном Киеву будут проведены в первый раз с июля 2022 года, и в результате этого, возможно, общее число поставленных ВСУ HIMARS составит 20 штук. Кроме того, США поставят в рамках нового пакета помощи киевским боевикам боеприпасы и оборудование.

Под соответствующей публикацией New York Times американцы раскритиковали Белый дом за безграничное вливание денег в развитие вооруженного конфликта, отмывание денег, а также игнорирование миграционного кризиса и нужд граждан в своей стране.

«Я продолжаю спрашивать, это конфликт между Россией и Киевом, или Россией и США?» — пишет @tagoe_b.

«С учетом того, что США являются главным финансистом Киева и влили туда уже более чем $92 млрд, киевский режим должен быть хорошей плодородной почвой для обогащения оружейного промышленного комплекса», — отмечает @obrienthagreat.

«О нет! Вы что! Киев — это плодородная почва для растущей демократии», — спорит @waxmonke.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

«Плодородная почва для отмывания денег, lol», — отвечает @tharealsquiggle.

«Наши налоговые деньги нужны нам самим», — подчеркивает @AnnA_C0llins_.

«У США нет денег на граждан, но очевидно достаточно денег для того, чтобы распределить их между своими пешками», — осуждает @Mocurrie25.

«У США заканчиваются военные системы для отправки Киеву», — напоминает @RichardRietti.

«Да уж, США, вам бы только продолжать зарабатывать на этом деньги», — негодует @CHALK_Cheeseman.

«Надеюсь, что всё это скоро закончится с помощью чудесной дипломатии! Но я также думаю, нельзя отрицать, что этот конфликт стал возможностью (к сожалению) для Пентагона и ЕС проводить полевые испытания своих военных возможностей!» — восклицает @JayMonobea.

«После зимы мы еще посмотрим, как Киеву помогут эти деньги», — отмечает @iconicspidey.

«Посмотрим на что? У России нет зимней формы», — отвечает @arobinson956.

«Ваши заявления выходят за рамки абсурда. Значит, Россия не имеет зимнего обмундирования, но Киев не потерял ни одного солдата и является элитной командой солдат??????? Это просто умора. В целом они отстой», — объясняет @MichaelKees123.

«Разве это не удивительно? Разве эти средства не могли бы пойти на помощь пострадавшим от ураганов, на восстановление школ или на что-либо еще?» — удивляется @lawlibertarian.

«Никаких денег для ветеранов США, но для военно-промышленного комплекса — всегда да», — осуждает @Alpha126 383.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заверил Зеленского, что Киев будет получать помощь «столько, сколько потребуется».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября посол киевского режима в США Оксана Маркарова рассказала, что Киев продолжает обсуждение с Вашингтоном поставок оружия, и в том числе ракет, радиус действия которых будет больше, чем у американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.