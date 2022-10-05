Российская Федерация, Саудовская Аравия, а также иные страны ОПЕК+ в целях поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке хотят сократить добычу нефти, сообщает газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

По данным источников агентства, 5 октября ОПЕК+ может договориться о снижении нефтедобычи больше чем на миллион баррелей в сутки. Цель Саудовской Аравии — на будущее зарезервировать добывающие мощности.

Также сообщается, что Соединенные Штаты Америки могут быть недовольны этим, так как в планах американского лидера Джо Байдена добиться снижения стоимости энергоносителей в преддверии выборов в конгресс США.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что пока Евросоюз будет устанавливать «потолок цен на нефть», Россия и Саудовская Аравия будут действовать в своих интересах, не считаясь с США.

«Это не нам потолок, это вам крышка», — иронизирует Найра Д., напомнив о «потолке цен на нефть», который предусмотрен в санкциях Евросоюза.

«Происходит невероятное — объединение стран против Америки! Кто бы сказал такое год назад, не поверил бы», — написал Arktur.

«Саудитов наверняка раздражают все эти движения по поводу установки ограничений на цену российской нефти, ведь если эти механизмы сработают и цена действительно упадёт, то это может ударить и по их карману, поскольку обрушит рынок целиком. Я думаю, это делается для того, чтобы не допустить такой сценарий, показав что ОПЕК+ способен организовать контрмеры», — считает Max.

«Скорее саудиты выступят в своих интересах, которые, возможно, совпадают с нашими…» — добавила Наталья.

«Ну что ж, дадим американцам ответку за развал СССР!» — смеется Ольга О.

«Нефть должна быть по цене газа… Только за баррель…» — с сарказмом пишет «Примус Починяю».

«А те всё про потолок цен мечтают», — прокомментировал Kharkov.

«Пусть спасибо скажут: мы осуществляем европейскую мечту… быть зеленым аванпостом на Земле… Не будет заводов, фабрик, автомобилей — рай! Дыши от души и наслаждайся!» — пошутил German.

«Ну а что, ресурсные страны не должны развиваться? Ведь если смотреть динамику цен на нефть в баксах, то она всегда на одном уровне. Сам бакс девальвируется… а цена на нефть должна оставаться на уровне… Пошли вы с такой философией, янки и европейцы», — не выдержал «Янь Инь».

«Удар под дых… Такого коварства американцы не ожидали», — не без сарказма пишет Lara V.

«Получи, Байден», — добавил Джон Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пончо

«У России и саудитов нефть будет, а у США и Европы — нет», — прокомментировала Юлия.

«Ну, не думаю, что саудиты так сильно о России беспокоятся. Они свою игру ведут», — задумался Вадим Леонидович

«Высокие цены им на руку, сохранение резервов добычи — на руку. Тем более что европейский рынок не может определиться с потолками цен и прочего. Они привыкли, что они — пуп земли (янки), и забыли, что у всех есть прежде всего свой интерес», — добавил Артем.

«Ух, какие эти арабы, посмели вопреки США решать, в каком количестве им добывать свою нефть!» — написала Татьяна.

«А почему все страны должны угождать США?» — в недоумении Dmitry S.

«Как бы потолок цен на нефть не превратился в крышку гроба! Для гегемона! Про еврорейх и говорить нечего! Его, походу, уже списали!» — пишет Антон Павлович.

«А то, видите ли, потолок они захотели цен на энергоносители, будет им такой потолок — мало не покажется», — смеется Don Huan.

«Что мешает США ввести потолок цен на нефть, добываемую на своей территории?» — задался вопросом Геннадий.

«Ну готовьтесь, сейчас начнется «крестовый поход» за права трансгендеров в Саудовской Аравии!» — иронизирует Елена.