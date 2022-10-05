***

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и НАТО

Америка Европе отключила газ

В ночь на 26 сентября 2022 года были повреждены газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Сейсмологи из Дании и Швеции сообщили, что они зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки газа. 27.09.2022 представители оператора Nord Stream AG заявили, что зафиксированные утечки газа и падение давления в трубах были вызваны физическим воздействием на газопроводы.

После этого все мировые СМИ заговорили о том, что данный случай можно однозначно рассматривать как террористический акт. Основной вопрос, который сейчас волнует абсолютно всех, — кто главный террорист, организовавший и реализовавший эту давно ожидаемую диверсию.

По информации интернет-газеты «Глас народа», экс-сенатор США Ричард Блэк считает, что северный поток взорвало ЦРУ с согласия германского канцлера Шольца: «Канцлер Германии Шольц, кажется, проявляет очень мало преданности или привязанности к немецкому народу и не беспокоится об угрозе финансовой стабильности, с которой они сталкиваются. Под его руководством они перекрыли поставки природного газа, и я, честно говоря, не могу себе представить, чтобы он позволил ЦРУ или согласился с ЦРУ уничтожить немецкие газопроводы. И в то же время, я не думаю, что США сделали бы это без его согласия.», — приводит издание слова бывшего американского сенатора.

Это очень провокационное заявление чем-то напоминает «знаменитый поджог Рейхстага», только ныне в диверсии обвиняются не внешние, по отношению к Германии силы, а канцлер этой страны, так неустаревающий киевский режим (за что получил от посла в Германии прозвище «обиженная ливерная колбаса») и США.

Неужели американцы будут пытаться развязать дипломатическую войну внутри НАТО? И смогут ли американцы удержать свои «военные действия» в Европе исключительно в дипломатических рамках?

Сонный Джо слов на ветер не бросает

Сейчас в различных СМИ очень много споров на тему «кто отключил Европе газ?». На наш взгляд, ответ тут достаточно очевидный, тем более что основной противник обходных газовых путей в Европу ещё до начала СВО заявил, что «Северный поток — 2» прекратит своё существеннее, в случае «нападения России на [территорию бывш. УССР]».

Так что, принимая во внимание ранее заявленное чистосердечное признание гражданина Байдена Джо, ответ на вопрос «кто взорвал?» выглядит более чем убедительно — Джо слов на ветер не бросает.

Ещё в начале февраля 2022 газета «Коммерсантъ» сообщала: «Если Россия вторгнется — это значит, что танки или войска снова пересекут границу [с территорией бывш. УССР], — «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим этому конец. <…> Я обещаю вам, мы можем это сделать», — приводя слова Байдена. Примечательно, что уже реализованная угроза Байдена до сих пор находится на официальном сайте Администрации США. Согласитесь, найти более весомое доказательство о заказчике данного теракта сложно.

Lämpel Места взрывов, вызванных атаками Nord Stream 26 сентября 2022

Кстати, американский сайт Moon of Alabama привел подробный комментарий о диверсии против «Северного потока», показав большой объём информации, касающейся США, включая недавние маршруты американских военных кораблей и вертолетов.

Таким образом, президент США словом и делом убедительно доказал тезис, что США являются государством-террористом. По-другому трактовать вышеизложенное просто невозможно.

Действительно, с того момента как США стали смотреть на территорию бывш. УССР как на основной центр напряжённости на российских границах, именно транзит газа был краеугольным камнем противоречий как между США и Россией, так и между США и их союзником по НАТО — Европой. Наличие на территории бывш. УССР действующей газотранспортной системы (ГТС) позволяло США чужими руками спонсировать создание националистического режима в бывш. УССР. Действительно, оплата транзита, которая опосредованно производилась Европой, позволяла киевскому режиму получать значительный доход за перекачку всего европейского объёма газа. Это не только поддерживало киевский режим финансово, но давало возможность США, поставив киевскую хунту под свой полный контроль, также «держать руку» на газовом кране Европы. Однако обходные пути, создание новых газотранспортных российско-германской и российско-турецкой систем, с одной стороны, ослабляли киевскую хунту с точки зрения полного контроля газового транзита, а с другой — финансирование по «антироссийской» программе перекладывали уже на американский бюджет, так как выпадение поступлений за транзит газа в казну киевской хунты надо было как-то компенсировать. Именно поэтому США с самого начала строительства Россией обходных газотранспортных путей последовательно выступали против этой затеи.

Таким образом, сентябрьские взрывы на балтийских газопроводах были логическим завершением многолетней политики США в отношении газового транзита России через территорию бывш. УССР. Именно этот тезис подтвердил экс-советник главы Пентагона, обвинив США и Британию во взрывах газопроводов. По информации агентства URA. RU, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил: «Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность это сделать. И это означает — Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно».

royalnavy.mod.uk Военные учения НАТО в Балтийском море «Baltops 2022»

Ну а в целях реализации известного принципа «на воре и шапка горит» для того, чтобы запутать следы, гражданин Байден уже заявил о том, что США «уже начали помогать союзникам усиливать охрану критически важной инфраструктуры». Джо Байден заявил, что вместе с другими странами они выяснят, кто виноват и что случилось на «Северных потоках», — сообщает издание «Коммерсантъ.

Попавшие под подозрение…

Итак, основным бенефициаром уничтожения газопроводов в Германию, несомненно, являются США, более того, как было изложено выше, в активе будущего (есть надежда, что мировая общественность в этот раз не будет мягкотелой) судебного процесса уже имеется официальное чистосердечное признание гражданина Байдена по вопросу факта международного терроризма.

Но, на чьи ещё интересы (с подачи американцев) намекают различные издания? Ожидаемо, правда, очень робко (ну действительно, в эту версию могут поверить только клинические идиоты), с подачи США некоторые СМИ назвали Россию в ряду заинтересованных стран. Подобные предположения полностью абсурдны, и доказать это легко — нет необходимости взрывать трубу, если контролируешь условный «кран» для закачки туда газа. Если очень хочется остановить транзит, «не перекрывая кран», то достаточно для этого отправить соответствующую турбину производства Siemens Energy на ремонт в Германию и после не иметь возможности её забрать из-за введённых санкций — это простой и нехитрый способ остановить поставки газа в случае, если такие желание может появиться. Поэтому российский след в подрыве труб в зоне контроля стран НАТО искать нет никакого смысла.

Умиляет реакция киевской стороны, которая так же, как и американцы, является основным бенефициаром диверсии, так как теперь именно её ГТС будет основной, и именно этим она начнёт в недалёком будущем шантажировать Европу, припоминая ей затягивание поставок вооружения для ведения войны. Но вернёмся к киевским источникам, в частности издание Delo. ua в своём материале радостно утверждает, что «кремлёвский рычаг влияния на Европу сломался», тем самым полностью опровергая версию, что за терактом стоит Москва. Ну действительно — зачем ей ломать «собственный рычаг влияния»? Доказывая, что Москве это невыгодно, в этой же статье приводится противоположное мнение: «Эксперт Центра Разумкова Максим Белявский считает, что разгерметизация газопроводов произошла в результате диверсии россиян». К прогрессирующей шизофрении в киевских СМИ всем давно не привыкать, но тем не менее примечательно видеть в одном тексте два диаметрально противоположных суждения по данному вопросу».

Pedant01 Трубы для газопровода Северный поток-2

Есть ещё один очень примечательный факт. Аккурат на следующий после диверсии день состоялось торжественное открытие польского газопровода Baltic Pipe. Как сообщал ТАСС, во вторник, 27 сентября: «Президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании — Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен — вместе повернули вентиль, что символизирует запуск газопровода».

Участники церемонии отметили ключевое значение этой инфраструктуры в деле укрепления энергетической независимости от России. «Отсюда этот газ сможет пойти повсюду — туда, где он будет нужен», — заявил президент Польши Анджей Дуда. «Эра российского доминирования в газовой отрасли завершается», — сказал премьер Моравецкий». Уже сказанного на встрече достаточно, чтобы предположить заинтересованность Польши и опять же стоящих за ней США в доминировании на европейском газовом рынке. Об этом польский президент открыто заявил на торжественной церемонии открытия газопровода. Но говорить о том, что Польша могла решиться на такой резонансный теракт, смысла нет (не тот масштаб), хотя она и имеет выход на Балтику.

Можно упоминать Турцию, но едва ли. Турецкому султану сейчас, наоборот, надо в оба глаза, днём и ночью следить за проливами, а то неровен час «недоброжелатели» рванут и «Турецкий поток», не зря же, как сообщает издание РБК, Нидерланды отозвали экспортную лицензию у этого газопровода.

Американо-европейская экономическая война перешла в стадию диверсий

То, что существуют большие экономические разногласия между Европой и Америкой, не является какой-либо тайной. Созданный США для контроля Европы механизм НАТО позволял и позволяет им «доить» Европу за счёт так называемых «стандартов НАТО» на военных закупках и продавливать иные, выгодные исключительно американцам решения. Но то, чтобы в исключительной зоне контроля стран НАТО проводить диверсии, подобные подрыву газопровода, — это впервые в истории НАТО. Если так пойдёт дальше, то возможны не только экономические, но и военные конфликты внутри этого блока, сильно напоминающего банку с пауками. Причиной любых военных конфликтов являются экономические противоречия, так было всегда, то же мы наблюдаем и сейчас. И нынешняя странная война в Донбассе обусловлена исключительно экономическими интересами стран-участниц (в широком смысле, то есть тех, кто использует киевский режим в качестве наёмной военной силы), тут другого взгляда на ситуацию быть не может.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Инструктор США в ВСУ

Основная задача, которую сейчас решают США с помощью киевского режима, — это экономическое и политическое ослабление Европы. Россия с её уровнем производства мало интересует США, а вот Германия, которая занимает четвёртое место после Китая и Японии, и Европа в целом очень даже мешают США в реализации глобальных планов достижения полного мирового господства. Но решиться на открытый конфликт в Европе, а точнее столкнуть, как это делалось обычно, внутри европейские экономические интересы, американцы не могут (пока не могут), так как распустить НАТО, не решив все вопросы по Китаю, для США было бы неразумно.

Но в то же время существование и стабильность доллара как мировой резервной валюты требует жертв. Сейчас главной жертвой выбрана Европа, которая эту зиму будет мёрзнуть в поддержку американского доллара, расплачиваясь за это развалом не только собственной объединённой валюты, но и благополучием европейских домохозяйств. А дальше… есть все основания полагать, что мир стоит на историческом рубеже начала войны НАТО против НАТО. Первая внутринатовская диверсия уже состоялась. Интересно, одумается ли Европа?