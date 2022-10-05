В соцсетях активно обсуждают известие о том, что Пугачёву просят проверить на предмет дискредитации ВС РФ и оскорбления в Сети неопределённого круга лиц. Люди считают, что певица заслужила народное забвение.

Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1887

«Наверное, мы действительно холопы и рабы, если скоморохи нас оскорбляют! Общественность должна наконец-то повлиять на масс-медиа и указать шутам их место!» — считает Анна Теплякова.

«Дом и другое имущество — конфисковать и передать ветеранам», — предлагает Сергей Власов.

«Отобрать имущество — сама сдохнет от злости», — соглашается Анжелика.

«Старушку на слабоумие надо проверять уже», — предлагает Сергей.

«Предать Пугачёву забвению», — призывает Ольга Лалетина.

«Лишить званий и забыть», — поддерживает Светлана.

«Давайте для начала лишим ее госнаград (кучи орденов) и званий артистических, которые она получила от «рабов», — развивает тему Михаил.

«Никто не будет трогать этих «больших патриотов», они ещё будут выступать на всех каналах и концертах за счёт государства, вон, Беглов, наверное, уже планирует их пригласить на Новый год в Питер, и с… он хотел на нас всех!» — поделился мнением Геннадий Матросов.

«Лишить всех званий и забыть навсегда. Хватит ее пиарить, как будто она так много значит. Больная старая женщина…» — призывает Елена.

«Для начала пусть извинится за оскорбления народа, который её любил! А она плюнула нам в лицо! Это не слабоумие старушки, это она возомнила себя царицей небесной! Такой популярной и знаменитой певице непростительны такие высказывания!» — считает Светлана.

«Пугачёву нужно лишить звания народной артистки СССР. Хоть и нет такого государства уже, но Россия — правопреемник», — предлагает Наталья Дворянская.

«Да задрали уже с ней. Уехала и уехала. Певица ртом — никто, чтобы её так много обсуждать», — считает Василий Пименов.

Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой» Алла Пугачева

«Тот случай, когда охреневшую бабу нужно «отменять»: прекращать ротацию ее песен на любых каналах и радиостанциях; запрещать ее упоминание в СМИ; лишать российского гражданства и конфисковать всё имущество в пользу государства», — считает Сергей Мраков.

«А для артиста нет хуже забвения. Выступать она уже не может, её и её тусовку забывать стали. Выпала тусовка навсегда. Вот и кинулась она в политические дебаты, как к последнему спасительному кругу. Лишите её внимания — и всё, мы победили. А дом за 1 млрд может и государство выкупить (предварительно поторговавшись) и сделать в нем какой-нибудь дворец для патриотической молодёжи. Всё, больше ничего не надо», — поделилась мнением Екатерина.

Как сообщало ИА REGNUM, просьбу проверить Пугачёву на предмет дискредитации ВС РФ и оскорбления в Сети неопределённого круга лиц обнародовало RT со ссылкой на заявление общества «Ветераны России». Заявление было направлено на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина и начальника Контрольного управления российского президента Дмитрия Шалькова. В документах отмечается, что речь идёт о публикации в социальной сети, где Пугачёва назвала всех своих критиков «рабами».

Также общественники просят проверить, не отмывала ли певица нелегальные доходы: в обращении заявлено, что её подмосковный дом выставлен на продажу за один миллиард рублей.

Читайте также: Пугачёва выставила на продажу свой замок в деревне Грязь