Повреждение газопроводов «Северный поток» может иметь долгосрочные последствия для климата на планете, а ответственный за подрывы является преступником. Об этом пишет специалист по экологическому законодательству в Италии Джанфранко Амендола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Клодт. Три коровы

Эксперт напомнил, что парниковый эффект от метана, который вырывается из труб на дне Балтийского моря, в 25 раз сильнее, чем от углекислого газа. Образовавшаяся масса метана в атмосфере, по его словам, будет способствовать росту частоты экстремальных погодных явлений.

«Те, кто саботировал трубопроводы, совершили преступное деяние в Балтийском море, пагубные последствия которого, к сожалению, наверняка будут гораздо более масштабными», — пишет специалист.

Хотя в тексте Амендола не называет подозреваемого в совершении преступления, в соцсетях пользователи восполнили этот пробел.

«Спасибо, США», — без обиняков поблагодарил Паскуале С., процитировав твит бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

«Они думают, что мы никогда не узнаем, что это были американцы?» — задался вопросом Алекс Б.

ИА REGNUM Северный поток

«Конечно, американцы будут постоянно всё отрицать. И, конечно, они находятся далеко от метанового облака, а все негативные последствия достанутся нам», — отметил Джанлука М.

«Это реальный акт войны США против России и Европы. Но Европа остаётся слугой Америки, поэтому ничего не скажет», — считает Джузеппе Т.

Впрочем, ряд пользователей опасаются прямо обвинять США в совершении диверсий, опасаясь, что их объявят пророссийскими.

«Газопроводы взорвали, чтобы уничтожить Европу. Конечно, я имею в виду Россию, не обвиняйте меня в путинизме», — издевается Кармело Ди Б.

«Давайте дадим Нобелевскую премию тому, кто это сделал, неважно, кто это», — намекает Пиппо Н.

«Из-за океана нам говорят, что мы должны совершить экологический переход, чтобы продать нам Теслу и поставлять нам сжиженный газ по цене в десять раз превышающей трубопроводный. После того как Байден обещал, что газопроводов не будет, происходят диверсии на «Северных потоках», которые грозят нам экологической катастрофой. По-вашему, это надёжный «партнёр»?» — прямо пишет Марко Т.

«Я не понял, получается, если за нападением стоят русские, то экологии нанесён страшный удар, а если Запад — то последствия не очень сильные? Я правильно понял?» — заключил Гвидо С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд итальянских политиков и экспертов объяснили, какие цели может преследовать Вашингтон, принимая решение о подрыве «Северных потоков».

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