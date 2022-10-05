Массовые протесты в итальянских городах, связанные с недовольством населения ростом тарифов на коммунальные услуги, стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 5 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из: «Чипполино». реж Борис Дежкин. 1961. СССР Протест

Протестующие возмущены политикой итальянского правительства, которое решает «политические» вопросы без оглядки на те проблемы, которые это приносит гражданам. На митингах раздавались листовки с призывами отказаться от оплаты коммунальных счетов, чтобы тем самым показать властям Италии, насколько народ не согласен с таким унизительным к себе отношением.

А положение, в котором оказалось население Италии, действительно похоже на унизительное, поскольку в попытке угодить Америке, ведущей русофобскую политику, итальянское правительство в восемь раз увеличило стоимость газа для предприятий, а для простых граждан — вдвое. Электричество же в Италии подорожало в четыре раза, а бензин — в полтора. Такое положение дел неминуемо сказывается на инфляции и обесценивании евро, что заставляет итальянцев забыть о своём благополучии на долгие годы, если не на десятилетия.

«И это только осень. А зимой что будет? Мебель будут жечь, чтобы согреться? Впрочем, их, терпил, не жалко. Главное, чтобы попкорн не подорожал, чтобы наблюдать за происходящим там», — написал Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что протесты в Италии носят справедливый характер, ведь простые люди не заслужили той участи, которую им уготовили власти.

«Понятное дело, никто из европейцев не хочет платить такие бешеные деньги за ресурсы», — указывает Екатерина Х.

«Правильно, что вышли на протест. Никто такие конские цены терпеть там не хочет, правительство думает только о помощи киевскому неонацистскому режиму и удовлетворении интересов Америки», — отметила Эльвира Ф.

aviano. af. mil Авиабаза США Авиано. Фриули. Венеция-Джулия. Италия

Часть людей рассуждает на тему того, насколько несправедливым оказалось положение итальянского народа, ведь и в России, в которой энергоресурсов предостаточно, не каждый может похвастаться достатком.

«Да у нас полстраны так всю жизнь живёт: пол зарплаты на квартплату уходит. Теперь и они почувствовали, что это такое», — считает Дмитрий Ч.

«Экономические кризисы в первую очередь бьют по самым незащищённым слоям населения. В этих митингах ведь не офисные работники участвуют или топ-менеджеры каких-нибудь заводов, у них всё будет в шоколаде даже с платёжками с удесятерёнными тарифами. Начнут вымирать старики, инвалиды, безработные, малоимущие. Может быть, эти кризисы специально устраивают богатые, чтобы было меньше бедных?» — задаётся вопросом Анна Н.

Ряд пользователей указывает на то, что быть уверенным можно в одном — власти Италии променяли интересы своего народа на участие в антироссийской вакханалии, которую устроили Соединённые Штаты Америки.

«Властям Европы как будто бы всё равно на своё население. Протесты, митинги, а власть всё равно не слышит и ничего не делает в интересах народа», — заметила Алёна Б.

«Итальянскому правительству нужно пересмотреть своё отношение к России, тогда и люди успокоятся», — советует Владислав Т.

Напомним, 2 и 3 октября в ряде городов Италии, в частности в Риме, Милане и Турине, прошли акции протеста против очередного резкого повышения тарифов.