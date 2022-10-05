Информация, согласно которой Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят российскую нефть, больше не выступают против ограничения цен на нефть из России, перевозимую по морю, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сувенир

Такие перемены в настроении этих двух государств произошли после того, как издание Politico сообщило, что Кипр, Греция и Мальта выступили против ограничения цен на российскую нефть. Но теперь выходит, что оборону держит только Мальта, а остальные страны прогнулись под настойчивые требования властей Евросоюза и США.

«А что с кипрскими и греческими овощами и фруктами? Пора, может быть, их того… бульдозерами!» — призывает Владимир К.

Многие пользователи убеждены, что такие решения со стороны Греции и Кипра продавили их американские хозяева.

«Сразу видно, что США со своими шестёрками постарались. Промывают мозги с помощью шантажа всем, кто высказывает хоть слово против русофобии», — указывает Элина В.

«Американцы прогнули наших офшорных друзей. Круто. Олигархи в России, наверное, в растерянности. А ведь такие схемы красивые были!» — отметил Никита Р.

Некоторые комментаторы опасаются, что такие ограничения поставят под вопрос транспортировку российской нефти морским путём.

«Между прочим, нам будет непросто транспортировать свою нефть танкерами при таком раскладе. Средиземноморье будет для нас заблокировано, если все в этом регионе включат ограничитель цен на нефть», — считает Максим К.

«Почему нашу нефть перевозят танкеры Греции, Кипра и Мальты? У нас верфи исчезли, строить танкеры разучились?» — задаётся вопросом Владимир Ц.

(сс) U. S. Navy Нефтяной танкер

Часть людей полагает, что спрос на российское топливо всегда найдётся, так что переживать по этому поводу не стоит.

«Ну, значит, будем гнать нефть в Азию по трубам. Нам-то что? Топливо наше в любом случае купят», — отметил Геннадий О.

«Думаю, Америка и Мальту продавит. Только толку-то от этого ограничения? Если они тогда вообще нашей нефти больше не увидят», — пишет Лиля З.

Ряд пользователей указывает на то, что лимит цен на нефть из России ударит только по европейским государствам, в то время как Россия найдёт другие рынки сбыта для своего сырья.

«Вот какой толк вообще от этого потолка на цены? Я не понимаю. Они же без нефти останутся, Россия не станет им ничего поставлять по выдуманным ценам», — уверена Алёна Б.

«Кому хуже будет от этого? Нам, стране с нефтью, или тем, у кого этой нефти не будет?» — спрашивает Влад З.

(сс) randomix Добыча нефти

«Таким образом, они лишь подпишут себе приговор и будут сидеть без нашей нефти. Вот и всё», — считает Глеб К.

«Эти ограничения, в том числе и по перевозкам морем, станут для Европы концом. Трубы пересохнут, танкеры перестанут плавать. Откуда энергоресурсы Евросоюзу брать? Самолётами доставлять? Так и небо тоже закрыто», — указывает Василий П.

Напомним, 4 октября портал Euractiv опубликовал материал, согласно которому Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят российскую нефть, больше не выступают против ограничения цен на нефть из России, перевозимую по морю.