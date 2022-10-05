Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на территории бывшей УССР, но своих военных туда не отправляет, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Президент Белоруссии утверждает, что республика принимает участие в специальной военной операции России, но при этом никого не убивает, поскольку белорусских военных на территории бывшей УССР нет. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия чтит взятые на себя обязательства и не нарушает их даже в отношении киевского неонацистского режима.

«Белорусы-братья помнят, кто Хатынь сжёг. Это были бандеровцы с [территории бывш. УССР]», — указывает Rurik V.

Многие пользователи считают правильной ситуацию, когда Белоруссия оказывает посильную помощь России, которая ведёт войну с нацизмом на территории бывшей УССР.

«Давайте часть [территории бывш. УССР] отдадим Белоруссии!» — призывает Эдик A.

«Если мы союзное государство, то мы, белорусы, должны вместе с русскими братьями воевать на [территории бывш. УССР] против нацистского режима и НАТО. Я как белорус за Россию!» — написал Валера Т.

Некоторые комментаторы посчитали двусмысленной формулировку Лукашенко относительно того, что участие в спецоперации Белоруссии происходит при отсутствии на ней белорусских военных.

«Участвуем, но не посылаем туда военных. Как понять?» — спрашивает Владимир К.

«Батька — старый хитрый лис. Он войска копит. Своё возьмёт, когда [территорию бывш. УССР] делить будут. Добровольцы из Белоруссии на Донбассе есть, а войска вводить он не будет. К тому же, у него самая большая граница с киевским режимом. Карт-бланш для прохода наших войск даст. Так что всё правильно. Участвует», — указывает Вера Л.

Часть людей полагает, что на самом деле Белоруссия ведёт двойную игру, пытаясь искать равновесие между Москвой и Киевом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Многовекторный Лукашенко

«Ага, помогает. Карты Лукашенко только рисует, показывает, откуда готовилось нападение», — пишет Катя Г.

«Двойственная, двусмысленная позиция, и продолжающаяся прежняя политика Белоруссии по способности усидеть на двух стульях! По принципу «а для ваших и для наших мы споём, и даже спляшем»!» — считает Людмила Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Белоруссия участвует в российской спецоперации не больше, чем другие страны СНГ, которые в той или иной мере помогают России, но своих военных держат у себя.

«Почему тогда какой-нибудь Казахстан не участвует в спецоперации? Чем они от Белоруссии отличаются? И те, и те свои войска на [территории бывш. УССР] не направили», — отметил Алексей И.

Нашлись и те, кто уверены, что помочь по-настоящему победить киевский нацизм России может только она сама, поскольку Белоруссия не может повлиять на внутренние процессы в Российской Федерации, которые явным образом тормозят ход специальной военной операции на территории бывшей УССР.

«Надеюсь, что «странная война Абрамовича» подходит к концу и начнётся освободительный поход русской армии, без договорняков сомнительных и предателей в тылу, с мощными ударами по центрам принятия решений киевского рейха», — написал Антиквар Д.

Министерство обороны РФ Российская армия

Напомним, 4 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил на совещании по военной безопасности в министерстве обороны о том, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на территории бывшей УССР, но своих военных туда не отправляет.