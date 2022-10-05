Указ главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, который вводит в действие решение СНБО о невозможности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Война на территории б. УССР

«Как утвердил, так может и отменить», — считает Максим М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский своим указом, по сути, поставил крест на любом переговорном процессе с Российской Федерации.

«Так, и какие варианты теперь договариваться? В итоге всё равно до конца придётся эту войну вести», — указывает Hector B.

Некоторые комментаторы связывают такие резкие популистские решения главаря киевского неонацистского режима с продвижением ВСУ на харьковском, херсонском и краснолиманском направлениях. В таких тактических «успехах» Зеленский видит скорую победу Киева, но он забывает о том, что вскоре российская армия наполнится резервистами, а значит, даст серьёзный отпор киевским нацистам, перейдя в том числе в наступление.

«Зеленский вошёл в «победный раж». Сейчас ВСУ показывают результаты — отбирают у России населённые пункты. Немного, но это факт. И это горький для России факт. Но скоро же всё изменится, и подобные законы Зеленскому придётся спешно отменять, поскольку российская армия начнёт жёстко мстить. Нацисты тут же вспомнят, что пора идти договариваться», — пишет Геннадий У.

«Когда бункер Зеленского будут вскрывать резаком, этот наркоман будет умолять о переговорах. И это будет уже совсем скоро!» — уверен Юркен Ю.

Часть людей полагает, что с Зеленским можно уже и не пытаться договариваться, стоит дождаться нового политика, который будет готов вести с Россией адекватный диалог.

«Придёт [на территорию бывш. УССР] новый президент и отменит этот закон», — предрекает Максим Б.

Ряд пользователей уверен, что в России совсем уж малое количество населения видит для себя возможными переговоры с киевским неонацистским режимом. Большинство граждан выступает за физическую ликвидацию Зеленского и его зигующей свиты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский реально думает, что в России кто-то побежит свергать власть, чтобы получить возможность с ним договариваться? Да у нас только рады, что переговорщикам дали пинка, поскольку с нацистами никакого диалога быть не может. Киевский режим должна настигнуть капитуляция, денацификация и полная демилитаризация. Иначе никак», — поделился своим мнением Алексей С.

«Тут Зеленскому только спасибо сказать можно, а то в России у народа серьёзные подозрения в измене Родине были относительно переговорных групп, которые вечно какие-то мутки мутят с нацистами», — отметил Роман Ш.

«Надеюсь, теперь Путин перестанет каждый раз говорить про переговоры. Пора разнести всех нацистов к чёртовой матери. Они человеческого языка всё равно не понимают», — написал Марат А.

Напомним, 4 октября нацистские средства массовой информации распространили текст указа главаря киевского режима Владимира Зеленского, из которого следует, что вводится в действие решение СНБО о невозможности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.