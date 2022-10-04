Анкара просит Москву об отсрочке платежей за газ, этот вопрос обсуждается частным образом.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Так, государственный импортёр топлива Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS хочет отсрочки части платежей до 2024 года, сообщает Bloomberg.

Сообщение Bloomberg обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что России не стоит идти на поводу у Турции, ведь Анкара помогает своими беспилотными летательными аппаратами киевскому режиму. Иные отметили, что у Турции имеется «рычаг давления» на РФ — это вопрос членства Финляндии и Швеции в НАТО.

«А может, они пересядут на один стул, а потом поговорим по отсрочкам?» — задался вопросом Vadim S.

«И перекрыли карты «Мир». Молодцы какие», — с сарказмом напомнил Anthony.

«Да, да… И «байрактары» продолжают гнать [киевскому режиму]…» — прокомментировал Sergei.

«Ох эти хитрые, подлые предатели турки. Я бы не давала отсрочки, спасибо все равно не скажут», — отреагировала Наталья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Они нам не враги, во многом эта прокладка нужна нам: взаимовыгодное сотрудничество без сантиментов…» — отреагировал Андрон.

«Они друзья только самим себе. Как всегда и было. Только выгодные для себя шаги. Нам нужно тоже так научиться», — ответила Андрону Светлана.

«В политике вообще нет никаких друзей: есть только интересы и взаимовыгодное сотрудничество. По-моему, уже научились и давно», — ответил Светлане Андрон.

«А вот чему нам всем пора научиться, так это социальной сплоченности и ответственности. Нечего ездить в Турцию на отдых, пока они штампуют «байрактары» для [ВСУ]. Засунуть свои личные сиюминутные радости пока подальше и не позорить свою страну», — добавила Светлана.

«Никаких отсрочек…» — призвал 7p0l9.

«Байрактары» пусть прекратит [киевскому режиму] продавать — отсрочим», — прокомментировал Vладимир Z.

«Нет проблем — можете расплатиться линкором, который строили для [Киева]», — с сарказмом добавил Артур С.

«Байрактарами» пусть платят!» — не без сарказма призвал Сергей Н.

«И за это они будут помогать фашистам из Киева», — отреагировал Davi.

«Пусть у Зели (Зеленского — М. Р.) в долг возьмёт», — иронизирует Наталья.

«Думаю, дадут отсрочку. На сегодня Турция имеет неплохой рычаг давления на РФ — это Финляндия и Швеция на пороге НАТО», — заметила Ирина.

«Эрдоган, хватит метаться! Выходи из НАТО и стань нашим верным союзником! Газом тебя не обидят!» — не без сарказма подытожил QUARTZ.

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Добавим, позже стало известно, что переговоры турецкой и российской сторон по газу касаются стоимости топлива, а не отсрочки платежей.