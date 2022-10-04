Новый пуск северокорейской ракеты вызвал ажиотаж в интернет-сообществе Южной Кореи, поскольку снаряд не просто упал в воды Жёлтого или Японского морей, а перелетел через Японию и затонул в Тихом океане.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

4 октября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету средней дальности.

Запуск ракеты, предположительно, «Хвасон-12», был осуществлен в 07:23 по местному времени с территории города Мупхёнри провинции Чагандо.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км. Скорость полета составила 17 Махов (в 17 раз больше скорости звука).

Отметим, что впервые за пять лет в Японии из-за запуска северокорейской ракеты сработала экстренная система оповещения J-alert. Траектория ракеты проходила над территорией северных префектур Аомори и Хоккайдо.

После запуска некоторые японские СМИ предположили, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Напомним, что Пхеньян запускал баллистическую ракету средней дальности 30 января текущего года, а также 14 мая и 15 сентября 2017 года.

Баллистическая ракета средней дальности представляет собой ракету с дальностью полета от 3000 до 5500 км.

Между тем это пятое ракетное испытание КНДР за последние десять дней. 25 сентября Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности из уезда Тхэчхон провинции Пхёнан-Пукто, 28 сентября — две ракеты с территории аэродрома Сунан в Пхеньяне, 29 сентября — две ракеты с территории Сунчхона провинции Пхёнан-Намдо, 1 октября — две ракеты с территории аэродрома Сунан в Пхеньяне.

Нынешний пуск был 21-м испытанием баллистических ракет в текущем году и девятым пуском с момента инаугурации южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

«Если честно, я испытываю облегчение, читая новости о том, что люди, которые издевались над нашим народом, бегают в панике», — пишет jane***.

«Не удивлюсь, если кто-то обмочился со страху», — смеется nuru***.

«Интересно, а Япония может перехватить северокорейские ракеты или нет?» — задается вопросом kjj2***.

«Если бы ракета полетела над нашей страной, то ей бы навстречу полетела ракета на перехват. Вполне естественно защищать свою страну и народ», — отмечает gyeo***.

«А как же обещанный «превентивный удар»?» — интересуется airm***.

«Видимо у них слишком много денег… Только вот вопрос, где они их берут?!» — проявляет любопытство scsh***.

«Что-то мне подсказывает, что в КНДР люди живут лучше, чем в Южной Корее. Они ведь топят в море десятки миллиардов…» — отмечает wprk***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM КНДР

«Эх, жаль, что мимо пролетела», — раздосадовался lgca***.

«А что они пытались этим сделать? Разозлить Японию?» — недоумевает naji***.

«Вместо президента пугало. Кажется, нас скоро ждет настоящая война», — рассуждает 2592***.

«Им хлеба не хватает, чтобы жителей страны накормить, так почему же они продолжают пускать в воздух эти дорогостоящие ракеты?» — интересуется 63dt***.

«Этот пуск— предвестник войны», — считает ldo7***.

«Интересно, что было бы, если бы ракета упала на территорию Японии…» — интересуется gean***.

«А почему мы никогда не стреляем в сторону КНДР?» — задается вопросом chon***.