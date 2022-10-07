Воссоединение разделённой в 1945 году Германии состоялось почти полвека спустя благодаря СССР. Дата 3 октября 1990 года символизирует окончательное объединение двух немецких государств — ГДР и ФРГ. Сегодня официальный Берлин принимает поздравления со всего мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Михаил Горбачёв сыграл важнейшую роль в процессе вхождения ГДР в состав ФРГ. Политическое руководство Восточной Германии до последнего надеялось на благоразумие Москвы. С 1988 года последний генсек КПСС, он же первый и последний президент СССР, он же «лучший немец года», сдавал Гельмуту Колю одну позицию за другой. В тайне от союзника вёл переговоры с Рональдом Рейганом, Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттераном. Горбачёв фактически «слил» союзника Бонну, который сразу же приступил к политическим репрессиям и встраиванию объединённой страны в НАТО.

Впоследствии лидер ГДР Эрих Хонеккер прямо назовёт Горбачёва предателем, подлецом, содержанкой западных хозяев и губителем КПСС, своей страны. Об этом руководитель социалистической Германии напишет в тюремном дневнике. Записи августа 1992 года были опубликованы в 2012 году после смерти Хонеккера в его книге «Последние записи. Для Маргот». В берлинской тюрьме Моабит он побывал дважды — при нацистах и при новых властях объединённой Германии.

Bundesarchiv, Bild 183-1987-1023-036 Эрих Хонеккер

Предательство констатировал и сменивший Хонеккера на посту генсека Социалистической единой партии Германии экс-председатель Госсовета ГДР Эгон Кренц. Он напомнил: «В 2006 г. Путин выступал в бундестаге с речью на отличном немецком — никто не скажет, что не понял. Предлагал дружбу, совместную работу на одном уровне. Но немцы его не услышали».

U. S. Consulate General Munich Эгон Кренц

Общим местом стало суждение о якобы тотальном воодушевлении граждан ГДР и ФРГ от воссоединения. На самом деле, нет никаких оснований для таких выводов. Противников хватало и в Западной Германии, и в Восточной. Частные мнения не стоит путать с реальными настроениями в широких массах. Факты побегов из одного германского государства в другое действительно были. Однако и они не позволяют обоснованно говорить о единодушном стремлении двух наций к слиянию и поглощению.

Взамен на аншлюс — поглощение Западной Германией своей единокровной Восточной Германии — СССР в лице своего номинального лидера получил вербальные обещания и относительно небольшие материальные компенсации. Так в СССР появились новые жилые дома, построенные немцами за немецкий счёт для выведенных из ГДР дивизий ЗГВ. Обещания касались отказа НАТО от расширения на Восток, о чём 30 сентября упомянул в своей эпохальной речи российский президент Владимир Путин.

Пресловутый «коллективный Запад» обманул СССР, под которым он по-прежнему понимал Россию. Именно «русские» и «Россия» фигурируют в полевых уставах армии США и доктринах периода холодной войны. Эти документы, регламентирующие разжигание конфликтов низкой интенсивности, проведение тайных операций и другой деструктивной работы, действуют до сих пор. Примеры их реализации явлены в войне против России на территории б. УССР.

Сегодня социология позволяет обоснованно сделать вывод о национальном консенсусе Германии по вопросу воссоединения. Объективно оно пошло ей на пользу, хотя и не решило всех проблем. До сих пор жизненный уровень в Восточной Германии остаётся ниже, чем в Западной. Сохраняются даже ментальные отличия жителей двух частей объединённой страны. Тем не менее объединённая страна получила мощные импульсы развития, что и продемонстрировала во всех сферах.

Bundesarchiv, Bild 183-1990-1003-400 Подъём национального флага объединённой Германии 3 октября 1990 года в Берлине

Особая роль во внешней политике объединённой Германии принадлежит трём странам — США, России и Франции. До сих пор многие не только в Германии, но и за рубежом считают официальный Берлин подчинённым воле Вашингтона. Под этим есть весомые основания, и проявляются они в том числе в эпопее с военными поставками на территорию бывш. УССР.

Россия и укрупнённая ФРГ почти четверть века плодотворно сотрудничали в самых разных сферах. Успешно реализованы многие проекты во всех сферах от культуры до инфраструктурных проектов. Таковых очень много, хотя сейчас на слуху лишь «Северный поток».

Франция — вековой геополитический соперник Германии — после воссоединения стала её ближайшим партнёром. Процесс был формализован в создании франко-германского альянса, задающего тон политике не только Старой Европы, но всего Евросоюза.

Времена русско-германского взаимовыгодного сотрудничества подошли к закату не по воле Москвы. Владимир Путин в сентябрьской кремлёвской речи, а до этого в знаменитой мюнхенской речи, валдайских и многих других выступлениях указал на противоречия и причины, по которым Берлин и Москва теперь снова по разным сторонам фронта.

«Кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле», — подчеркнул российский лидер в своей валдайской речи 2021 года.

Аналогичные констатации до и после делали ведущие западные эксперты и политики. В частности, директор ведущей американской частной разведывательно-аналитической компании STRATFOR Джордж Фридман в своём выступлении 3 февраля 2015 основное внимание уделил развенчанию мифов о видении стратегии в отношении «Европы», Германии и России, в частности с учётом конфликта на территории б. УССР. Он подчеркнул: есть отношения с государствами Европы — Германией, Румынией и так далее, «но нет «Европы», с которой США имеют какие-то отношения».

(сс) SørenKierkegaard Джордж Фридман

Фридман сконцентрировался на геополитической цели США — мировом контроле. В этом контексте он сосредоточился на главном, извечном непреходящем вопросе — недопущении сотрудничества Германии с Россией.

«Потому что, объединившись, они являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза», — сказал Фридман.

Для этого, признался глава STRATFOR, Вашингтон постоянно стравливает государства между собой, использует киевский режим как военно-политический рычаг давления на Россию, в том числе и в рамках концепции «Междуморья», продолжая выстраивать антироссийский «санитарный кордон». Эти усилия призваны не допустить, сказал Фридман, «чтобы немецкий капитал и немецкие технологии соединились с российскими природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию, которая нагоняет на США адский страх вот уже на протяжении столетий».

3 октября пресс-служба Кремля не опубликовала очередное поздравление российского лидера с Днём германского единства. Вероятно, таким образом российское руководство указало на перейденную Берлином «красную линию» в двусторонних отношениях.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что «Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Федеративной Республики Германии с Днем германского единства». В тексте поздравления сказано: «Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе».

Lear 21 Ноябрь 1989 г. Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот

Неоднозначное утверждение. Особенность ситуации ещё и в том, что Берлин с 2020 года не признаёт Лукашенко законным правителем Белоруссии. До этого власти ФРГ не признавали легитимность сформированной Лукашенко «вертикали власти», открыто поддерживали прозападных националистов в Белоруссии и в эмиграции.

Непризнанное Германией и ещё недостроенное Союзное государство России и Белоруссии имеет свою историю воссоединения. Началась она не с подписания союзного договора и даже не с 17 сентября 1939 года — эта дата с 2021 года отмечается в Белоруссии как государственный праздник День народного единства.

История западнорусского воссоединения уходит в глубину веков. Во многом она напоминает страницы истории Германии, пересекаясь в таких реперных точках, как разделы Польши в XX и XVIII веках. Её величие и драматизм дали основания как классикам, так и современникам констатировать: «Вся история белорусского народа — это путь борьбы за свою свободу и свою русскость». Такое же утверждение в духе Николая Лосского справедливо и применительно к Малороссии в рамках общерусской культурной традиции.

День германского единства вдохновляет русских людей в их борьбе за воссоединение. Ирония судьбы в том, что борьба эта происходит с единокровными братьями, отрёкшимися от своей идентичности и взявшими в руки германское оружие.