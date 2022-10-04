Северная Корея поддержала волеизъявление жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые на референдумах поддержали воссоединение с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделали в МИД КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Мы уважаем волю жителей, которые желали воссоединиться с Россией, и поддерживаем позицию правительства России по поводу того, чтобы сделать эти регионы частью страны», — заявил глава департамента международных организаций внешнеполитического ведомства Северной Кореи Чо Чхоль Су.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что это поступок независимой страны. Иные не понимают, почему Российская Федерация «не выстраивает» отношения с Северной Кореей.

«Они, как никто, прочувствовали на своей шкуре дерьмократию американцев и их пристяжных в виде санкций», — написал Алексей.

«Вот кто-то может объяснить, почему мы с такими, как КНДР не выстраиваем отношения? Я читал, даже санкции какие-то против них до сих пор действуют с нашей стороны», — задался вопросом Виктор В.

«Маленькая КНДР, не смотря на гипердавление коллективного сатанизма, не просто выстояла, а скрутила им огромную ФИГУ. И плевать они хотели на них. Гнут свою линию и баста! Не боятся никого и ничего. Что там скажут в Лондоне или Вашингтоне, элите КНДР — на*рать! Хороший пример для нас», — отметил Владимир.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«По этому поводу они даже устроили салют ракетами», — иронизирует Анастасия.

«С каким размахом поддержали, японцы за голову «схватились»!» — также шутит Polina S.

«У корейцев многому можно поучиться. Хотя бы как не [разорить] своё производство и не вырастить пятую колонну, прогнувшуюся под американцев», — добавил Константин Л.

«Никого не боится, а все почему? Пятой колонны нет», — пишет еще один участник обсуждения.

«А Лукашенко когда Крым признает? КНДР порасторопнее, и плевали они на санкции [дяди] Сэма», — добавил Дмитрий.

«Вот так выглядит суверенность государства. И независимость его руководителя», — подчеркнула Наталия.

«Вот что значит правильная политика партии и правительства! КНДР за справедливость и взаимовыручку!» — добавила Ольга.

«Заметили, что все страны, которые были под санкциями, — Иран, КНДР — быстренько понаделали ядерное оружие? А шантажировать Западу их теперь нечем», — задумался Rasm.

«Тот, кто ничего не боится, — уже победитель», — подытожил Сергей.