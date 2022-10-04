В соцсетях 4 октября активно обсуждают информацию о намерении президента США Джо Байдена выдвигаться на второй срок в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По информации американских журналистов, Байден сообщил о своём намерении в ходе состоявшейся в сентябре встречи с проповедником Элом Шарптоном.

Добавим, ранее сторонники Байдена вели разговоры о его намерении выдвигаться на второй срок, однако сам президент США однозначно на эту тему не высказывался.

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Пользователей соцсетей решение Байдена крайне удивило. Они напоминают, что 79-летний американский лидер вовсю «здоровается с невидимками», и непонятно, доживёт ли он вообще до конца первого срока.

«Понятно, что американцы против. Но их никто не спросит», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала с ником Мах.

«Безумный старец уничтожит этот мир», — считает Юрий.

«Ему первый бы срок досидеть до конца, а он на второй хочет…» — рассуждает Андрей.

«Я думаю, он к Елизавете II скоро отправится, судя по его состоянию», — иронизирует Оксана.

Foreign and Commonwealth Office Елизавета II

«Не будет он президентом больше», — убеждён А.

«Байден собрался окончательно развались Америку?» — спрашивает Таня.

«Первый срок досидит. В крайнем случае манекен будут таскать, а за него Харрис говорить… Но на второй срок не потянет…» — считает Макс.

«Скольким он ещё призракам руки не перепожал», — смеётся Алексей.

«Интересно, что придумают опять, чтобы не таскать Байдена по избирательным встречам. Он сам-то отвечать без суфлёра не может», — задаётся вопросом Елена С.

«Дайте ему лопату, пусть уже привыкает к земле», — предлагает Ольга.

«На покой уже пора! Дедуля совсем, какой второй срок?» — задаётся вопросом Александр.

«Тут в дворники медкомиссию надо проходить, а там в президенты не надо, что ли, любого юродивого могут взять?» — интересуется Сергей К.

(сс) The White House Джо Байден

«Байден — самый крупный провал США!» — подытожил обсуждение пользователь с ником Ммммм.