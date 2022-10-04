Российский регулятор финансового рынка разместил на портале нормативно-правовых актов проект указания «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю», согласно которому предусмотрел несколько подходов к установлению значений курса доллара, евро, юаня и других валют иностранных государств. Эксперты восприняли документ как подготовку Банком России к введению санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Так, сообщило РБК, «основная цель создания новой методологии — подготовка инфраструктуры к возможным санкциям в отношении НКЦ, которые могут сделать невозможным осуществление торгов валютой на Мосбирже».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Напомним также, что в конце июля действительно источники Forbes сообщали изданию об обсуждении Банком России с участниками рынка механизма формирования курса доллара и речь шла о проработке механизмов на случай введения санкций против Мосбиржи и НКЦ. Регулятор сообщил тогда РИА Новости, что санкционные ограничения постоянно меняются, поэтому Центробанк готовится «обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы». Между тем, сообщая о представленном проекте документа, касающегося механизмов по установлению значений курсов иностранных валют относительно рубля, Банк России подчеркнул, что разработанные «дополнительные процедуры» предусмотрены «в целях более точного отражения ситуации на рынках».

(сс) Fitiss Здание Московской биржи

Отметим, буквально неделю назад в своем докладе «Рынок внебиржевых производных финансовых инструментов» регулятор указывал, что восстановление рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) является непростой и важной задачей, где особую роль приобретает создание работающей платежной инфраструктуры для расчетов в валютах дружественных стран. При этом сам переход на расчеты в валютах дружественных стран осложняется часто меньшей развитостью валютных рынков этих государств по сравнению с традиционными рынками в недружественных валютах.

В частности, говорилось, что многие валюты являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми, гораздо более волатильными. Наиболее очевидной тенденцией сегодня Банк России назвал в этом докладе — развитие расчетов в китайских юанях и со временем присоединение к расчетам еще одной-двух валют. Кроме того, регулятор указал на то, что для построения ликвидного рынка спот, а также развития производных инструментов потребуется время, при этом на рынке в первую очередь будут появляться простые инструменты и лишь затем — более сложные.

Наряду с недостаточной сетью корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в национальных валютах, отсутствием возможности обмена финансовой информацией без использования системы SWIFT и межсистемного взаимодействия национальных систем платежных карт государств — членов ЕАЭС, а также отсутствием торгов валютными парами национальных валют ЕАЭС в числе факторов, сдерживающих расширение расчетов в национальных валютах, доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук также называл вынужденную потребность в постоянной корректировке обменного курса национальных валют с рублем. Разрешение указанных проблем, как говорил доцент изданию «Эксперт», позволит наращивать расчеты в альтернативных валютах между участниками ЕАЭС.

Собственно в проекте указания Банка России, заметим, предусмотрены не только дополнительные процедуры по установлению курсов иностранных валют относительно рубля, но и порядок установления официального курса специальных прав заимствования по отношению к рублю, который предусматривает соотношение данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю в соответствии с предлагаемыми регулятором подходами к определению курсов валют и последнего значения курса специальных прав заимствования к доллару США, установленного Международным валютным фондом.

(сс)International Monetary Fund Международный валютный фонд

Официальный же курс доллара по отношению к рублю, согласно документу, будет устанавливаться регулятором на основе данных о средневзвешенном курсе доллара к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах Мосбиржи по долларам США за рубли со сроком расчетов на «завтра» в период с 10 часов 00 минут по 15 часов 30 минут по московскому времени. На случай же отсутствия данных от Мосбиржи предусматривается, что соответствующий курс будет устанавливаться на основе данных о средневзвешенном курсе доллара к рублю, рассчитанном по сделкам, на валютных рынках, представленных регулятору кредитными организациями. Рассматривается вариант, при котором предполагается отсутствие данных и от Мосбиржи, и от кредитных организаций. В этом случае Банк России намерен использовать данные по сделкам на валютных рынках в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. При невозможности расчетов курса в соответствии с указанными подходами, он будет устанавливаться исходя из курса предыдущего дня.

Аналогичные механизмы предусмотрены для расчетов значений курса евро и юаня к рублю. Официальные курсы других иностранных валют к рублю будут устанавливаться на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, полученных с использованием указанных механизмов и официальных курсов доллара США по отношению к соответствующим валютам, установленных национальными центробанками, размещенных на их официальных сайтах на 15 часов 30 минут по московскому времени текущего рабочего дня.

Управляющий директор «Газпром Private Banking» Егор Сусин, как пишет РБК, полагает, что уход от определения официального курса на основе данных по сделкам на Мосбирже может случиться не только из-за фактического ввода санкций на ее структуры. В какой-то момент ликвидность торгов на бирже будет ниже, чем на внебиржевых торгах, потому что ряд банков, говорит он, «все же уходит на внебиржевой рынок, чтобы не нести риски контрагента в лице НКЦ». В таком случае, по мнению Сусина, регулятор может перейти к формированию официального рынка на основе данных от банков.

Президент Ассоциации финансовых рынков России Евгений Егоров между тем склоняется к тому, что новые процедуры Банка России предусмотрены именно исходя из ограничений торгов: в проекте указания ЦБ нет прямого указания на уменьшение ликвидности и, как следствие, переход к другой методологии формирования курса, указывает он. При этом оба эксперта с изменением механизмов определения официального курса валют не ожидают ухудшения позиций рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Рубль сам по себе не ослабнет от изменения порядка определения официального курса, считает и главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, но в качестве других рисков называет риск манипуляций в случае формирования курса на основе данных от кредитных организаций. Кроме того, сам механизм, полагает эксперт, «скорее используют в 2023 году», а прогнозы по валютному курсу на будущий год, по его словам, «негативные из-за мировой рецессии». Также, как отметил Прокудин, остается некоторый риск повышения волатильности дневных данных в случае низкой ликвидности внебиржевых торгов.

Ожидаемых санкций от США на НКЦ не последовало, пишет на investing.com инвестбанкир Евгений Коган, но обольщаться не стоит. Даже без санкций торги долларами на Мосбирже могут быть затруднены, подчеркивает он, а объем торгов долларовыми инструментами будет снижаться — многие инвесторы предпочтут продавать американские акции и покупать рубли, чтобы избежать риска. Доллар — это риск для брокеров и банков, указывает эксперт, предлагая в качестве альтернатив — юань и дружественные валюты: их торги на Мосбирже будут расти. Если же доллары лежат на брокерском счете, лучше вывести деньги на банковский счет, советует инвестбанкир. Зарубежной валюте, напоминает Коган, нужна зарубежная инфраструктура.

Отметим при этом, что 29 сентября Банк России сообщил о продлении ограничений по выводу средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023-го. Граждане России и дружественных стран, как указал регулятор, по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США, по системам денежных переводов — не более 10 тыс. долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте). Физлица — нерезиденты, работающие в России, (как дружественных, так и недружественных стран) вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Для не работающих в России нерезидентов — физических и юридических лиц из недружественных стран — запрет на перевод средств за рубеж сохраняется. Кроме того, в этот же день регулятор сообщил о том, что с 1 октября приостанавливаются еще на 6 месяцев операции по переводам за рубеж средств нерезидентов (физических и юридических лиц) из недружественных стран со счетов, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Эти ограничения были введены с 1 апреля 2022 года, напомнил Банк России.