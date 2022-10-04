В китайских СМИ продолжают широко освещаться события, которые разворачиваются вокруг кризиса на территории бывш. УССР. Причем примечательно, что это происходит на фоне праздников, посвященных 73-й годовщине образования КНР и приближения эпохальных событий во внутриполитической жизни — XX съезда КПК, который откроется 16 октября, а также намеченного на 9 октября пленума ЦК КПК, подводящего итоги деятельности руководящего партийного органа в 17-м созыве. Участники пленума утвердят для вынесения на съезд проект изменений в Устав КПК, выдержанных в духе прошлогодней резолюции «Об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии». Среди ряда процедурных вопросов будет определен и новый состав Политбюро ЦК 20-го созыва, а также, что самое главное, семерка членов его Постоянного комитета, которые будут предложены на утверждение делегатам партийного форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Тем не менее даже эти первоочередные события с точки зрения внутреннего развития КНР никак не затмевают в информационном поле растущую остроту международной повестки. Среди целого ряда публикаций особое внимание привлекают материалы Global Times, партийно-государственного официоза, выходящего в Сянгане (Гонконге). Связывая в единую логическую цепь последние события, прежде всего референдумы в народных республиках Донбасса, а также в Запорожье и на Херсонщине, а также диверсии, совершенные на нитках газопроводов СП и СП-2, авторы комментариев обращают внимание на очевидное противоречие нынешней европейской политики. С одной стороны, хотя пострадавшая труба является российской, наибольший ущерб вывод ее из строя наносит Европе.

Gazprom.ru «Северный поток»

С другой стороны, та же самая Европа и тиражирует тему новых санкций против России, занимаясь политическими спекуляциями там, где сама жизнь требует четких и однозначных оценок. И действий. Задаваясь логичным вопросом «Кому это выгодно?», авторы материалов, пусть и намеками, возлагают ответственность за беспрецедентный теракт на критически важной энергетической инфраструктуре на Вашингтон. Отметим, что некоторые высказывания из китайских дипломатических кругов по сути открытым текстом указывают на вину США. «Надежды Европы на получение российского газа по трубопроводам «Северный поток» этой зимой полностью растворились в воздухе», — констатирует GT, обращая внимание, что совместное расследование инцидента могло бы сблизить позиции Москвы и Европы, став «оливковой ветвью» в двусторонних отношениях. Требуя международного расследования причин аварии, заместитель постпреда КНР в ООН Гэн Шуан, ссылаясь на данные, предоставленные разведкой, заявил о преднамеренной диверсии.

Впрочем, расчеты на коллегиальное и непредвзятое расследование у китайских авторов практически отсутствуют. Редакция GT не сомневается в том, что европейские политики окончательно превратились в вассалов США и не воспользуются предоставленной им возможностью совместных действий с Россией. Тему взрывов на газопроводах американская сторона «прикрыла» темой четырех референдумов на бывшей территории бывш. УССР, к последнему дню голосования в которых эти взрывы и были приурочены. «Почти сразу после того, как стало известно о референдуме, США и их союзники поспешили осудить этот шаг и заявили, что не признают его результатов. В четверг (29 сентября, то есть уже после теракта — В. П.) министры иностранных дел G7 вновь осудили Россию на встрече и пообещали ввести новые санкции».

В китайских материалах обращается внимание, что роль «спикера» совместной позиции Запада взял на себя Вашингтон, который принялся тиражировать обвинения в адрес России от имени не только США, но и Европы. «По данным Госдепартамента США, министры иностранных дел G7 решительно осудили российские … референдумы…» призвав все государства «не признавать их результаты». Понятно, что именно США и управляют процессом, дергая за ниточки своих союзников, лишенных права собственного голоса. Ничем, кроме сознательной сдачи европейских суверенитетов под американский контроль, политики Старого Света не могут оправдать сделанные ими в широком порядке заявления о придуманном «российском следе» газопроводных катастроф. Между строк публикаций сквозит недоумение, почему европейский бомонд по сути сам себя загоняет в полную внешнюю зависимость, лишаясь тем самым любой возможности маневра в преддверии зимы, которая обещает стать непредсказуемой.

AgnosticPreachersKid Государственный департамент США

«Европейским лидерам не хватает стратегической независимости и мужества, чтобы выйти из тупика, и они истощены психологически, экономически и в военном отношении, поскольку их единственный инструмент санкций не смог победить Россию. Введение санкций нанесло больше вреда европейским странам, чем России, и многим из них пришлось платить более высокие цены за природный газ при транзитных поставках в третьи страны. …Не все страны ЕС смогут выдержать долгосрочный дефицит энергии», — пишет редакция GT.

Отмечая, что «конфликт вступает в новую фазу», чреватую «максимальным использованием газовой карты», авторы не сомневаются, что Европа «испытает на себе горькие последствия тесной связи с США». В данном случае, скорее всего, имеется в виду то, что после подрыва СП (и, добавим, попытки диверсии и на «Турецком потоке») в Европу из России ведут лишь ограниченное количество веток транзита, сохранившихся еще с советских времен, проходящих через территорию Польши и бывшей УССР.

Но поляки, как известно, блокируют свой транзит, и учитывая, что параллельно Варшава выдвигает астрономические претензии на военные репарации за нацистскую оккупацию от Германии, а также обсуждает запуск такого же процесса против России, трудно отделаться от мысли, что главным потерпевшим становится именно Берлин, который в канун холодов не только остается без российского газа, но и оказывается перед перспективой промышленного коллапса с выводом ведущих производственных компаний в США. Что касается транзитного трубопровода в Европу, пролегающего в зоне военных действий, то сам этот факт говорит за себя лучше любых комментариев. Все здесь висит на волоске, ибо находится в зависимости от многочисленных противостоящих друг другу групп факторов; кроме того, мощность этого транзита несопоставима с СП и даже при самом благоприятном развитии событий потребностей ЕС не удовлетворит.

Gazprom.ru Газопровод

Упования на Baltic Pipe из Норвегии и игры президента Азербайджана Ильхама Алиева вокруг южноевропейского транзита из Болгарии в Грецию — из области эфемерного; никаких «необходимых» объемов они не покроют. Европа провисает, и в Китае, скорее всего, понимают, что причины той антиевропейской игры, которую под предлогом санкций против России ведет Вашингтон, заключаются, во-первых, в расчете США на научно-промышленный и человеческий потенциал ЕС для собственного подъема и, во-вторых, в консолидации ресурсов западного мира и примкнувших к нему американских сателлитов в АТР против Поднебесной. Один из негласных «счетов», предъявляемых Вашингтоном и Лондоном коллективному Брюсселю, — сохранение экономического взаимодействия с Пекином, которое для США неприемлемо. Отсюда и такая жесткость вашингтонских действий, подогреваемая еще и стремлением правящих демократов выйти из предвыборного тупика, куда их завела политика администрации Джо Байдена.

Показательно. В стремлении остаться один на один с Китаем «США и Запад политизировали и превратили Генеральную Ассамблею ООН в инструмент одной страны против другой вместо платформы для разрешения споров». Раскрывая эту подоплеку травли России в ООН, редакция GT отмечает, что «это подрывает и расшатывает послевоенный международный порядок и авторитет ООН». Здесь важно напомнить, что Китай, наряду с Индией, не стал поддерживать США в их попытках протащить через Совет Безопасности свой проект резолюции об осуждении Москвы и непризнании референдумов, воздержавшись при голосовании.

Neptuul Совбез ООН

Все это является темой активного обсуждения в китайских социальных сетях и блогосфере, участники которых высказываются в адрес США и Запада куда резче политиков и не скрывают своих симпатий к России и выбору, сделанному в новых субъектах Российской Федерации в результате плебисцитов. При этом призывы американской стороны к Пекину вернуться к сотрудничеству по вопросам общественного здравоохранения, борьбы с климатическими изменениями и наркотрафиком, прозвучавшие на днях из уст госсекретаря США Энтони Блинкена, китайской аудиторией воспринимаются даже не скептически, а скорее негативно.

Прямых ответов на вызовы, связанные с кризисом вокруг бывш. УССР, которые используются Вашингтоном в целях пролонгации глобального лидерства, китайские авторы не дают. Вместе с тем, если говорить о глобальной ситуации в целом, то, как подчеркивал, выступая в ООН, глава МИД КНР Ван И, в условиях, когда «силовая политика и односторонняя гегемония серьезно подрывают многосторонность, а различные формы «псевдомногосторонности» становятся все более запутанными», ведущую роль в защите международной системы с центром в ООН должны взять на себя страны БРИКС. Это особенно важно на фоне запущенного процесса расширения этого объединения. Вслед за ШОС, которая превращается в крупную региональную организацию с уникальным влиянием в международных институтах и в целом в системе глобальных координат.