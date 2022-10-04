Пользователи соцсетей в Италии активно обсуждают заявление предпринимателя Илона Маска о путях решения конфликта на территории бывш. УССР и о российском Крыме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Daniel Oberhaus Илон Маск

3 октября миллиардер в своём аккаунте назвал передачу Крыма Киеву ошибкой Никиты Хрущева, напомнив, что полуостров являлся частью России с 1783 года. При этом он предложил провести новый референдум на освобождённых от нацистов территориях под наблюдением ООН, добавив, что территория б. УССР «должна остаться нейтральной».

Кроме того, предприниматель провёл опрос среди своих подписчиков по вопросу, должны ли жители Донбасса и Крыма сами решать, с кем они хотят остаться — с Россией или киевским режимом. Большинство пользователей ответило утвердительно.

Жители Италии назвали инициативу Маска разумной, однако отмечают, что киевские власти не пойдут на мирные переговоры, поскольку это не нужно их хозяевам из-за океана.

«Это показывает, что конфликт мог закончиться уже весной, если бы Запад пошёл навстречу предложениям России о безопасности. Однако англо-американцам и укронацистам не нужен мир, они хотят разрушить Россию, так что до окончания конфликта ещё далеко», — прокомментировал Сальваторе Л.

«Даже удивительно, когда читаю и слышу разумные предложения от людей вроде Маска», — пишет Алессандро М.

«Отличная инициатива от человека, который поддерживал киевский режим разными способами. Но боюсь, он получит пощёчину от Зеленского», — считает Сандро С.

«Запад на это точно не пойдёт. Сейчас его объявят другом Путина», — заметил Франческо Г.

«Население этих территорий уже проголосовало и решило. Момент упущен», — напомнил Лука С.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия. Донбасс. Крым

«Я думаю, что если в Одессе провести референдум, то оставшаяся часть [территории б. УССР] потеряет свой последний выход к морю. Если провести референдум в Молдавии, то и там нас ожидают сюрпризы. Так что для меня достаточно уже того, что случилось», — рассуждает Алессандро Л.

Добавим, что представители киевского режима уже обрушились с критикой на миллиардера, а Владимир Зеленский запустил свой опрос, интересуясь у пользователей, какой Илон Маск им больше нравится — «который поддерживает [Киев] или Россию».

«Это демонстрация того, что профессиональный комик не заинтересован в мирном решении конфликта. Если самое разумное предложение исходит от Маска, то это говорит лишь об уровне политических лидеров нашего времени», — прокомментировал ситуацию Винченцо Б.

«Лауреат Нобелевской премии мира (Зеленский) не хочет мира ни сейчас, ни завтра, ни когда-либо», — добавил Маурицио М.

«Нужен бизнесмен, чтобы сказать то, что должны каждый день повторять десятки политиков и дипломатов? Нейтральный статус для Киева должен быть основой для мирных переговоров», — считает Роберта Д.

«Эти высокомерные… не хотят никаких переговоров и бойкотируют все мирные планы. Для меня Зеленский и компания — это просто наёмники США», — возмутилась Мария Пиа Т.

«Есть другой план, пусть Илон Маск купит [территорию б. УССР] и заключит мир», — неожиданно предложил Марио А. Д.

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