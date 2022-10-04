Апокалиптические заявления по поводу предстоящей зимы в Европе обогатились на днях новым мрачным прогнозом. По данным агентства Reuters, в случае перебоев с электричеством из-за энергетического кризиса в европейских странах может исчезнуть связь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маттиас Стом. Старуха и мальчик при свечах. 1630-1650

Представители телекоммуникационных компаний предупреждают, что смартфоны пользователей могут замолчать в случае холодной зимы. Проблема в том, что во многих странах ЕС нет резервных систем, которые помогли бы справиться с масштабным блэкаутом.

В связи с этим в ряде стран работают над тем, чтобы связь не исчезла даже в случае разрядки резервных батарей, установленных на антеннах сотовой сети. Французский оператор Enedis представил план, позволяющий сети выдерживать перебои в подаче электроэнергии до двух часов.

Тем временем итальянские компании просят правительство исключить отключение электроэнергии в телекоммуникационной сети. По словам президента компании Fiber Массимо Сарми, внезапные перебои с электричеством увеличивают риски выхода из строя электронных компонентов.

Пользователи соцсетей в Италии в комментариях отмечают, что власти вряд ли допустят отключение связи, поскольку в этом случае они могут утратить контроль над умами людей.

«Вообще, если бы с наступлением кризиса кроме сотовых телефонов отключили бы и телевизоры, то, может, итальянцы начали бы включать свои мозги?» — задался вопросом Марчелло Л.

«Только так можно вывести миллионы людей на площади», — считает Энрико Б.

«С исчезновением социальных сетей начнётся настоящая революция. Мы все выйдем на площади. Да здравствует холодная зима!» — добавил Паскуале Ч.

«Если бы это случилось, массовое недовольство могло бы подтолкнуть людей, которые до этого искали перемен и выпускали пар в соцсетях, на инициативы другого рода», — вставил Пьерджованни Ф.

«Конечно, отключение телеканалов, принадлежащих мафии, пошло бы Италии только на пользу», — пишет Анджело П.

«Наконец-то, хорошо было бы! Тогда наши дети начали бы говорить между собой, а не переписываться», — надеется Роберта С.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

Впрочем, многие резонно замечают, что в этом случае экономику Италии ожидает самый настоящий крах, поскольку в современном мире без связи не могут работать более-менее высокотехнологичные отрасли.

«Помогут ли нам «союзники» из Вашингтона или они воспользуются случаем и украдут все наши контракты и вытеснят нас с рынков?» — задаётся риторическим вопросом Томмазо М.

«Если исчезнет связь, то это может поставить под угрозу всю инфраструктуру, начиная от платёжных систем», — считает Массимо М.

«Мы находимся только в начале энергетического кризиса, который поставит на колени итальянскую промышленность и обычные семьи», — прогнозирует Антонио И.

«Придётся возвращаться к жизни без смартфонов», — заключил Фабрицио Т.

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