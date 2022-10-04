Отказ президента Болгарии Румена Радева подписывать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления киевского неонацистского режима в Североатлантический альянс стал поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Очень хочется в НАТО

В пресс-службе болгарского президента подчеркнули, что отказ связан лишь с одним пунктом документа, поскольку Радев придерживается несколько иных позиций относительно поддержки киевского неонацистского режима по вступлению в НАТО, нежели девять стран Восточной Европы — авторов текста.

Речь идёт о совместной декларации за подписью президентов Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии, с помощью которой они намереваются добиться от руководства Североатлантического альянса положительной реакции на рассмотрение ускоренной заявки Киева на вступление в НАТО.

«И ты, Брут?» — написал Владимир И.

Многие пользователи пришли к выводу, что даже президент Болгарии прекрасно понимает, насколько высоки шансы Киева оказаться среди членов Североатлантического альянса.

«Президент Болгарии понимает, что нет у Киева будущего, поэтому и ждать, что он когда-то станет частью НАТО, не стоит», — отметил Борис С.

«Даже Болгары посмеялись над Зеленским. А ведь как он пафосно эту бумажку с заявкой подписывал!» — указывает Никита Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский режим получит самую очевидную реакцию на очередную свою попытку выпросить у своих хозяев заветную путёвку в жизнь, заключающуюся в том, чтобы оказаться среди членов НАТО.

«Тут и без болгар было понятно, что Киеву никакое НАТО даже в перспективе не светит. Сказали уже после того, как американцы заявили, что были удивлены решением Зеленского подать прошение об ускоренном вступлении. Тут-то и стало всё ясно», — написал Андрей В.

«Германия, Франция, Турция когда подпишут, тогда и будет смысл это обсуждать, а пока что Киев только на словах готовится вступить в НАТО. На самом деле его там никто не ждёт и не ждал до этого», — уверен Максим П.

Администрация президента Республики Болгарии Румен Радев

Часть людей полагает, что Киев не соответствует основополагающим требованиям альянса, а значит, в принципе не может стать его членом.

«Похоже, страны НАТО сами не знают Устав альянса. Какую безопасность Североатлантическому альянсу прибавит вступление туда Киева? Он только разрушит блок изнутри, поскольку имеет территориальные претензии к России и вообще ведёт с ней войну. Никто не даст Киеву вступить в НАТО. Это абсурд», — указывает Ольга К.

«Киев поддержали только прибалты и пара других американских марионеток из Восточной Европы. Всё! Больше никто под такой авантюрой не подписался. Я надеюсь, что [жители на территории бывш. УССР] начнут прозревать, что Зеленский их водит за нос», — написала Мария В.

Напомним, 3 октября пресс-служба президента Болгарии Румена Радева сообщила о том, что болгарский лидер отказался подписывать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления киевского неонацистского режима в Североатлантический альянс.