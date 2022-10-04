Заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о том, что существуют веские основания для строительства ограждений на части государственной границы с Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969 Огородил себя

Несмотря на наличие очень серьёзных оснований, глава финского правительства считает, что по этому вопросу необходим парламентский консенсус, поскольку имеются разногласия между различными политическими силами в парламенте страны. Марин верит, что все партии придут к единому мнению, что на российско-финской границе должны появиться ограждения, причём быстро. С чем связана такая спешка, премьер-министр Финляндии не уточнила.

Стоит напомнить, что Финляндия стала одной из первых стран Евросоюза, которая в одностороннем порядке запретила российских гражданам пересекать свою границу. В том числе ограничения коснулись и беженцев с территории России, которые могут рассчитывать на крайне малое количество точек посещения для подачи запроса об убежище.

«Для «Сармата» всё равно, есть там ограждение или нет», — подметил Илья П.

Многие пользователи считают, что Финляндия, коль скоро она хочет стать членом НАТО, должна понимать, что в случае военного конфликта с Россией никакие ограждения ей не помогут.

«Отгородились забором от ядерной державы. Анекдот», — поделилась своим мнением Вероника В.

Некоторые комментаторы отмечают, что перебежчики из России в Финляндию создавали российским погранвойскам дополнительные хлопоты, но с появлением финского забора все проблемы будут решены.

«Вот и ладненько, пущай строят. Нашим пограничникам меньше заботы», — отметила Любовь Щ.

«Идея хорошая. Чтобы их граждане к нам греться не бегали», — написал Виталий Щ.

Часть людей полагает, что Финляндия боится того, что сами финны начнут курсировать между двумя странами в поиске тепла, топлива и еды.

«Надо сначала ограничить финнов в покупке бензина, когда они пересекают границу, чтобы дешевле заправиться. Если возведут большой забор, то пусть ворота не открывают. Нам у них всё равно нечего делать, всё своё у себя есть», — считает Михаил О.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Ой, какие молодцы! Я вам предлагаю не забор делать, а клетку, как в зоопарке. Загоните себя в эту клетку, а мы на вас смотреть ходить будем», — советует Анна Г.

Ряд пользователей указывает на то, что финские власти, очевидно, хотят распилить бюджет страны, направленный на возведение ограждений, которые, как правило, на деле сильно отличаются от того, что было описано в планах.

«Это тот самый забор, с которого начинается распил бабла и страны? Они прям в раж там все вошли, с этими заборами. Дальше больше, под ноль все производства и экономику. Ждём», — пишет Олеся К.

Нашлись и те, кто считает, что действия Финляндии направлены на возведение железного занавеса, чтобы оградить свой народ и держать его в неведении о ситуации в Российской Федерации.

«Вот, кто себе активно железный занавес-то набивает! Наверное, так и не дойдёт до них, что это ошибка. Эта русофобия их не к добру ведёт, а наоборот, к скорейшему загибанию. А ведь жили по-соседски, добра совместного наживали», — написала Алина Н.

Напомним, 3 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в ходе своей поездки в город Йоэнсуу о наличии оснований для строительства ограждений на части государственной границы с Российской Федерацией.