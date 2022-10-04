Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что ведение переговоров по мирному договору между Россией и Японией не представляется возможным, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курилы и Япония

Те условия, которые Япония ставит перед Россией для подписания мирного договора, вынуждают Москву сказать решительное нет, поскольку решение территориальных проблем, о которых говорит Токио, подразумевает под собой отдачу Курильских островов в руки японцев. Это противоречит национальным интересам России, а также такое попросту невозможно юридически осуществить, ведь, согласно Конституции РФ, любое отчуждение части территории нашей страны запрещено.

«Правильно сказал. Самураям — платить и каяться. И с американскими колониями вообще не стоит подписывать никакие договоры», — призывает Олег Б.

Многие пользователи отметили, что японцы ведут себя крайне двусмысленно, осуществляя в отношении России агрессивные действия, которые перемежаются с постоянными призывами к подписанию мирного договора.

«Забавные ребятки: одной рукой мир предлагают, а второй хотят продолжать гадить. Нет, так не пойдёт. На двух стульях всегда сидеть было вредно, а в настоящее время — вредно в квадрате», — указывает Александр Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Токио сделало достаточно, чтобы вовсе прекратить с ним какое-либо взаимодействие.

«Япония продемонстрировала свою антироссийскую позицию. Говорить нам с ними не о чем», — уверен Богдан Г.

«Пока Япония ведет себя враждебно по отношению к России — работа над мирным договором невозможна в принципе», — считает Татьяна П.

«Пусть Япония для начала со своей позицией определится и снизит уровень агрессии в нашу сторону. До тех пор мирного договора им не видать», — пишет Дина М.

Часть людей полагает, что мирный договор нужен только лишь Японии в то время как Россия довольна своим нынешним положением и с Курильскими островами расставаться не собирается.

«Территориальная проблема давно решена — Курилы принадлежат России. Всё. Точка. Нечего больше этот вопрос поднимать», — поделилась своим мнением Софья П.

Latitude Курильские острова

Ряд пользователей указывает на то, что Японии очень нужно возобновление диалога на тему мирного договора с Россией, чтобы хоть как-то удержать для своего народа надежду на расширение государства.

«Мы столько времени настаивали на переговорах. Пытались всё урегулировать мирно. Так где эти страны раньше были? Создаётся впечатление, что им либо не хочется больше спонсировать Киев, либо они понимают, что нацисты в проигрыше и скоро придётся платить России по счетам», — написала Евгения В.

«Просто японцы поняли, что Россию им не развалить, острова никто отдавать не собирается, а значит, нужно опять попытаться договориться и создать из Курил какую-нибудь серую зону», — предполагает Николай К.

Нашлись и те, кто считает вопросы, связанные с Японией, вторичными по отношению к тем, которые связаны с той же спецоперацией на территории бывшей УССР.

«Не до японцев сейчас. Гуляйте пока. Будет время и желание у России — тогда мы вам расскажем, на каких условиях будет мирный договор заключён и какой будет статус у острова Хоккайдо», — написала Лейсан Р.

Напомним, 3 октября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что ведение переговоров по мирному договору между Россией и Японией не представляется возможным.