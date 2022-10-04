Обещание президента Франции Эммануэля Макрона, которое он дал в ходе телефонного разговора с главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским, о том, что Париж вместе с партнёрами по Европейскому союзу будет работать над новыми санкциями против Москвы, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Помимо прочего, Макрон затронул тему воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. Французский президент заверил Зеленского в том, что Франция осуждает такие решения Москвы.

«Услужливый дурак опаснее врага», — поделился своим мнением Андрей В.

Многие пользователи считают, что действия Макрона всё меньше тревог вызывают со стороны России, поскольку они не несут с собой ничего серьёзного. Граждане считают, что французский лидер больше болтает языком, нежели пытается оказать Киеву какую-то существенную поддержку.

«Какой обещательный работяга! Так и перетрудиться можно, иммунитет подорвать и помереть», — переживает за Макрона Дмитрий Ф.

«И это разве президенты — что Макрон, что Зеленский? Такое ощущение, что они в песочницу в своё время недоиграли», — отметила Леся Р.

(сс) Сайт главы киевского режима Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы отмечают, что Евросоюз, как и Франция в частности, не очень хорошо себя чувствуют после полугода самых жёстких за всю историю антироссийских санкций. Введение новых ограничений может попросту поставить под вопрос будущее европейских государств.

«Ну удачи им, потому что там Европа и так над санкциями своими уже загинается. Если Франция окажет Киеву ещё больше поддержки, то может и надорваться», — считает Оксана П.

«Скоро сами себе своими санкциями сделают харакири. Совсем чокнулись уже! Всё вводят и вводят, а толку от них никакого», — подметила Мария Ф.

Часть людей полагает, что Макрон пришёл в ярость после того, как потерял прямой контакт с российским президентом Владимиром Путиным.

«Что-то Макарон совсем озверел. Видимо, дядя Вова его окончательно послал», — предполагает Кирилл К.

«Что, Эммануэлька, не дозвонился до Путина и обидно стало? Не переживай, тебе перезвонят, как наш президент освободится. Дел просто много», — указывает Кирилл К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Ряд пользователей указывает на то, что, чем больше Макрон говорит, тем меньше остаётся сомнений в том, что киевский режим теряет значительную часть поддержки со стороны западных хозяев.

«Да пусть Макарошка работает, США его запрягли делать вид, будто бы он спаситель киевского режима. На деле же дальше слов толком ничего не будет. Введут какие-нибудь новые бессмысленные санкции, и на том всё закончится», — уверена Анастасия Т.

«Обещать — не значит жениться, как говорится. По сути, Макрон просто отмахнулся от дурачка Зеленского, который из бункера не вылезает», — считает Лейла Я.

Напомним, 3 октября пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора пообещал главарю киевского неонацистского режима Владимиру Зеленскому, что он вместе с партнёрами по Европейскому союзу будет работать над новыми санкциями против России.