В 2022 финансовом году в США незаконно пробрались и скрылись от властей по меньшей мере 599 тысяч мигрантов, сообщает таможенная и пограничная служба. В среднем это примерно 50 тысяч ежемесячных побегов и более 1 500 побегов в день.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Причем речь идет только о тех мигрантах, побеги которых были обнаружены, но которые так и не были задержаны из-за нехватки кадров в таможенной службе.

Отметим, что количество побегов нелегалов в Штатах в 2022 финансовом году — в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года — резко возросло по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2021 финансовом году патруль упустил 389 155 нелегалов.

Американские интернет-пользователи выразили беспокойство по поводу ухудшающегося миграционного кризиса.

«Я живу в небольшом жилом доме в очень сельской местности на западе Северной Каролины. В доме 8 квартир, и я единственный американец, живущий здесь сейчас», — пишет mainstream1.

«Нас заменяют. Это очевидно», — пишет petec.

«Американцы должны понять, что те ужасные фиаско, которые мы переживаем, являются прямым результатом их голосов за Джо Байдена», — указывает FormerGrasshopper.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Открытые границы — это главный кризис США», — уверен FormerGrasshopper.

«Привет федеральному правительству… если вы не собираетесь делать то, для чего мы вас наняли, не ждите, что мы будем продолжать платить налоги. Грядет расплата. МНЕ НЕ НУЖНО ПРАВИТЕЛЬСТВО!!! Мы, народ, можем работать вместе и решать наши собственные проблемы без необходимости делать государственных чиновников богатыми и влиятельными», — подчеркивает DesertDweller731.

«Аренда, питание, образование и здравоохранение для американцев были бы намного дешевле, если бы американские ресурсы не тратились на примерно 25–30 миллионов человек, находящихся в стране нелегально», — комментирует usa1 776 001.

«Неужели кого-то это удивляет? При нынешней администрации нет никакого законного процесса иммиграции. Только рост преступности, налогов и инфляции. Джо сделал это!» — восклицает MB9194.

«Примерно 600 тысяч в 2022 году, а год еще не закончился, и это, вероятно, даже не точные данные. Это эквивалентно населению Милуоки или Альбукерке. Эти города считаются двумя из 50 самых густонаселенных городов США», — рассказывает lolagardner.

«Иммигранты потихоньку расселяются по многочисленным городам и небольшим поселкам по всей территории США. Если вы живете в небольшом городе, то, скорее всего, уже видели прибывших. Вы увидите их в магазинах, тратящих выданные им деньги, они также будут ездить на новых автомобилях, также предоставленных им. Их дети будут учиться в школах вместе с вашими детьми», — пишет an0n1m0us366.

«Я уверен, что есть много тех, кто прошел незамеченным», — отмечает FlyEagle515.

«Предательство со стороны высших должностных лиц страны. Байден, Харрис, Пелоси и все остальные, кто поддерживает и потворствует этому вторжению, должны быть не только немедленно сняты с должностей, но и предстать перед судом по обвинению в государственной измене», — требует fruadpresident.

Напомним, что за август количество мигрантов, задержанных на южной границе США, превысило 200 тысяч. На границе увеличилось число нелегалов из Венесуэлы, Никарагуа и Кубы, что официальные лица назвали «новой волной миграции» на полушарии.