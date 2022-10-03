НАТО не может удовлетворить просьбу Владимира Зеленского о помощи ввиду того, что киевский режим не является членом военного блока, заявил 3 октября в интервью Spiegel постоянный представитель ФРГ при Североатлантическом альянсе Рюдигер Кениг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«[Киевский режим] — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне», — заявил он.

Политик также добавил, что в Берлине не поддерживают активного участия альянса в боевых действиях, а вступление НАТО в военные действия, по его словам, приведет к большой войне.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что Североатлантический альянс является участником конфликта, так как поставляет киевскому режиму вооружение и обучает ВСУ.

«[Представителям киевского режима] не забудьте об этом сказать, а то они надеются», — прокомментировала Елена.

«Да они и так воюют, только руками [ВСУ]. Плюс в генштабах сидят натовские руководители…» — написал Сергей Ж.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Кто «девушку» танцует, тот ей и отказывает», — добавил Александр.

«Что-то забеспокоились «партнеры», — пишет Вячеслав.

«А поджилки-то трясутся у гадов», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Но при этом разведкой на [территории бывш. УССР] занимается НАТО и поставками оружия и тяжёлой техники тоже», — комментирует Надежда К.

«Какая помощь [киевскому режиму]? НАТО финансирует себя на [территории бывш. УССР]. Это оно себе поставляет оружие. [Б. УССР] — просто территория», — отметила Раиса Г.

«Радоваться, что [киевский режим] не принимают в НАТО, по-моему, совершенно бессмысленно», — добавил Pilvi.

«Бедных [жителей б. УССР] все 30 лет воспитывали в качестве пушечного мяса в борьбе против России… а тут воспитателям предлагается самим страдать? НАТО что, совсем дурные? Если ещё оружия старого за золото или зерно продать, это запросто!» — написал Basil B.

«[Киевскому режиму] отведена роль убиться и умереть, разбившись о Россию. [Киев], вы это понимаете?..» — задался вопросом С. В.

«Какое лицемерие, однако! Они поставляют оружие, они тренируют [ВСУ] на своих полигонах, на [территорию бывш. УССР] едут «наемники» из разных стран Запада. Но вдруг оказывается, что они тут вроде как с краю проходили. Какое интересное раздвоение личности», — подытожила Vera.