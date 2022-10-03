Соединенные Штаты Америки готовы давать киевскому режиму ежемесячно $1,5 млрд в течение всего конфликта на территории б. УССР. Также администрация американского лидера Джо Байдена настояла на том, чтобы страны Европейского союза увеличили помощь Киеву, о чем были проведены переговоры с представителями Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Украина

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие указали на то, что США фактически намерены оплачивать киевскому режиму военные действия против России. Иные не понимают, сколько еще Штаты могут «печатать» свои деньги. Другие отметили, что в США имеются свои проблемы, но они готовы при этом финансировать Киев.

«Как долго они могут без последствий печатать свои доллары-фантики?» — не понимает «НГ».

«Можно воевать до последнего [жителя б. УССР]», — с сарказмом добавил «все будет хорошо, но позже».

«Этого все равно мало. Бобик (Зеленский — О. П.) клянчил 5-7 [млрд]», — добавил «Черноморье».

«Ну конечно, если бы США напрямую воевали бы с РФ, они в сотни раз больше тратили бы, а так баранам можно и на тарелку супа дать, и те будут умирать за тарелку супа», — прокомментировал Alexandr.

«У них там стихийное бедствие, но [киевский режим] важнее», — отметила Нина Т.

«Для этого они найдут, им же плевать на свой народ…» — добавил Adekvaten.

«Теперь конфликт с Россией — официальная профессия [киевского режима]», — отметила Natascha.

«США — работодатель, [киевский режим] — подчиненный. Трудовые обязанности — военные действия с Россией, зарплата — $1,5 млрд», — написала Дарья.

«Так они уже печатные машинки достали. Дурное дело не хитрое», — прокомментировал один из участников обсуждения.

Whitehouse. gov Джо Байден и Энтони Блинкен

«А кто Западу долги отдавать будет? Хотя, какие долги у колонии? Всю жизнь пахать на них будут. Поэтому — только победа!.. Народу [бывш. УССР] свободу и независимость от Запада!» — призвала Таня З.

«Деньги в чёрную дыру…» — пишет Natalie A.

«Напечатают и обдерут Европу», — написала Olesya ZV.

«Посмотрим, что они после ноябрьских событий скажут», — отметила Ирина.

«Интересно, что скажет американский налогоплательщик?» — поинтересовался «Порталл».

«Знаем мы, как американцы финансируют. Деньги в американскую кубышку, долги — на население папуасии и элиткам аборигенов маленько, чтоб не возбухали», — с сарказмом написала Надежда.

«Проблема в том, что… [киевскому режиму] необходимо 6,5 млрд долларов в месяц. И это без военных действий», — заметила Lola.

«Все содержанки рано или поздно стареют, и к ним теряют интерес…» — отреагировала Алина.

«Так США чего бы не выделять? Кончатся уже напечатанные бумажки, напечатают новые. А папуасы и рады: новые бусы подвезли… Самое смешное, что бусы, вероятно, до папуасов дойдут не в полном объеме…» — подытожила Елена У.