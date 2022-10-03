Известие об отстранении от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко поддержали в социальных сетях. Люди говорят, что тут требовалось не увольнение, а расследование и суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«А вот теперь попробуй с таких спросить, за что они получали зарплату… 20 лет!» — возмещается Татьяна.

«Да на фронт его, пусть пользу Родине приносит!» — предлагает Светлана Коваль.

«Ну и как таких на фронт, чтобы потом наших ребят подставлять, такие даже на фронт не подойдут, таких сажать нужно в тюрьмы, это конкретная подстава для государства, президент доверил такое дело, от которого наше будущее зависит», — рассуждает Ксения Мирончик.

«Штрафбаты очень стали актуальны для таких», — считает Александр.

«Это намеренное вредительство. Надо наказывать, а не отстранять», — считает Владимир.

«Не отстранять надо, а публично уволить, разжаловать и судить», — соглашается Вадим.

«Все военкоматы нужно шерстить. Везде такая же песня», — предлагает Ирина.

«Давно не тестировалась эта структура, пора встряхнуть обленившуюся, сонную, систему управления России на местах», — предлагает Геннадий.

«Всё дело в том, что служили в армии из молодёжи единицы, а в горячих точках — ещё меньше. Теперь, кто имеет опыт, — в основном старшего возраста, а у них уже букет болячек и прочее. А вот среди молодёжи до 30–35 лет в основном те, кто откосил в своё время от армии. Да ещё ни начальной военной подготовки в школе, ни военных кафедр в учебных заведениях нету. Никто не готов воевать, кроме старшего поколения, не умеют совсем», — считает Елена.

«Ну наконец-то прецедент, первая башка полетела, во всяком случае публично. Теперь остальные гаврики будут вести себя менее нагло, лишь бы план выполнить, набирая всех без разбора», — рассуждает Л.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные мужчины

«Спецоперация освобождает земли Новороссии, а заодно очищает общество от тех, кто занимает должности не по праву», — считает Игорь Челобанов.

«Переслужил», — отозвался об уволенном военкоме Михаил Титов.

«Ставьте военкомами боевых офицеров, которые выбыли из строя с тяжелыми ранениями. Они-то уж точно представляют, кто там нужен на фронте…» — предлагает Олег Жаворонков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, известил глава региона Михаил Дегтярев. В своём телеграм-канале он пояснил, что примерно половину из тех, кто получил повестки и прибыл в военкомат, вернули домой: люди не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.

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