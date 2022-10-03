Предупреждение разведки НАТО о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата «Посейдон» спровоцировало волну ироничных комментариев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страшно стало

«Сначала гадят, а потом опасаются», — замечает Татьяна.

«Пусть нацисты и буржуи трепещут!» — пожелал Михаил.

«Страх — это то, что необходимо НАТО и США для очистки мозгов», — считает Екатерина Попова.

«Что им делать теперь? Трепетать и бояться. Может, наконец, дойдет, что пора уже прекращать рыпаться», — считает Алексей Шевченко.

«Это предупреждение для США. Вполне допускаю то, что «Белгород» уже «расставил» «Посейдоны» у восточного побережья США», — отметил Иван Губанов.

«Нужно продемонстрировать, на что способен «Посейдон», чтобы знали, что может случиться с прибрежными и островными странами», — считает Сергей Гришников.

«Опыт Карибского кризиса показал, что Америка может пойти на реальные переговоры только в случае осязаемой угрозы своей национальной территории», — заметил Геннадий Каннский.

«Страшная вещь, одна ракета уничтожит Нью Йорк! Если так посчитать, то таких ракет нужно совсем немного, чтоб стереть европейские страны и США», — считает Станислав Чернов.

«Путин сделает это (пуск «Посейдона») только в исключительном случае, а вообще-то, это России совершенно не нужно», — считает Елена.

«Когда торпедка ляжет на дно возле США, вряд ли кто-то захочет к ней подплыть или тем более сбить на подходе. Ее можно обезвредить только восстановлением международного права и силы договоров глобальной безопасности», — считает Игорь Рогатин.

Министерство обороны России Подводный аппарат «Посейдон»

«Есть хороший сосед, с кем можно и чай попить, и проблему решить. А есть сосед, что ему все мешает, твой забор, соседская калитка не в ту сторону открывается, вечно пакости делает соседям и ко всем придирается, все ему виноваты… Это про Америку в истерике, везде пакостит, всех сталкивается лбами, первые же начали про ЯО. Ведь с нашей стороны никто не говорит про ЯО. Это на столько быть психбольными, вообще безмозглыми в этом мире. Побойтесь Бога!» — призывает американцев Раиса М.

«Посейдоны для «мелкобритании» и «Сармат» для США, а также парочку ТЯО по их убежищам в Австралии. Хватит, надоели! Они устроили Первую и Вторую мировые войны, разрушили с десяток процветающих государств! Пора положить этому конец. Кто, если не мы, Россия, должны уничтожить «мелкобританию» и США! Иначе дальше будет только хуже!» — считает Алексей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата «Посейдон» со ссылкой на разведку НАТО известила итальянская газета Repubblica. Уточняется, что «Посейдон» приближается к цели на километровой глубине на невероятной скорости. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами он превратит то, что от них, может быть, останется, в радиоактивную пустыню.

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